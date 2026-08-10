Autostrada A8: Au început testele pe piloții de probă pe lotul 1D Joseni-Ditrău

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Pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 au început testele pe piloții de probă, pentru verificarea fundațiilor, a ipotezelor geotehnice și a calității execuției.

"Constructorul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a început încercările pe piloții de probă în etapa de proiectare a lotului cu o lungime de 14,4 kilometri.



Aceste teste sunt necesare pentru:

- verificarea dimensionării corecte a fundațiilor și capacitatea maximă de preluare a încărcăturilor (încărcarea maximă de preluare a pilotului și deformarea în limitele admisibile);

- verificarea ipotezelor geotehnice și validarea tehnologiei de execuție;

- controlul calității execuției.

Testele se efectuează în amplasamentul lucrării, în zona localității Lăzarea (jud. Harghita) lângă viitorul pasaj peste linia de cale ferată, pasaj cu o lungime de 702 metri, cea mai complexă structură de pe traseu.

Piloții de fundare sunt solicitați la compresiune, iar testele se realizează la solicitări de compresiune axială, pilotul fiind încărcat cu o greutate prestabilită: 6320 kN, echivalentul a 650 tone forță", a transmis Compania Națională de Investiții Rutiere pe pagina de Facebook.

Lucrările pregătitoare continuă

În paralel, continuă lucrările pregătitoare pentru construcția celor 14,4 kilometri de autostradă, inclusiv a podurilor, pasajelor și ecoductelor.

"În paralel cu încercările pe piloți de probă, pe lotul a cărui Autorizație de Construire a fost eliberată luna trecută, continuă lucrările pregătitoare:

- realizarea carcaselor de armătură pentru piloții forați;

- confecționarea grinzilor prefabricate;

- amenajarea zonelor unde urmează să fie construite cele 18 poduri și pasaje și 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor;

- lucrări de decapare a stratului vegetal", a transmis compania.

Contract în valoare de 911 milioane de lei

Potrivit sursei citate, contractul are o valoare de 911 milioane de lei și o durată de 34 de luni.

"Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 1D Joseni-Ditrău are valoare de 911 milioane lei și o durată de realizare de 34 luni (10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție)", a mai transmis Compania Națională de Investiții Rutiere pe pagina de Facebook.