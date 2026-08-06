Blocaj pe Magistrala 100. Circulația trenurilor a fost oprită după defectarea unei locomotive

Cale ferată. Foto ilustrativ DC News

Circulația feroviară este suspendată temporar în stația CF Drăgănești Olt, pe secția Roșiori Nord, Caracal, aflată în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova. Măsura a fost luată după ce locomotiva unui tren de călători operat de CFR Călători s-a defectat în stație, potrivit informațiilor transmise joi de CFR SA.

Trenul Regio 9011, care circulă pe ruta Roșiori Nord, Craiova, nu își poate continua deplasarea deoarece locomotiva a rămas imobilizată în stația CF Drăgănești Olt.

Situația este complicată și de prezența unui tren de marfă operat de GFR, aflat pe linia II din stație. Și acesta este oprit din cauza unei defecțiuni tehnice.

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Lucrările de modernizare au închis cealaltă linie disponibilă

În același timp, linia I, care deservește firul I de circulație, este indisponibilă deoarece pe acest tronson se desfășoară lucrări de reabilitare a infrastructurii feroviare.

Din acest motiv, în stația CF Drăgănești Olt nu mai există nicio linie disponibilă pentru circulația trenurilor.

„În aceste condiţii, nu este disponibilă nicio linie pentru circulaţia trenurilor prin staţia CF Drăgăneşti Olt. Operatorii de transport feroviar urmează să asigure măsurile necesare pentru retragerea trenurilor imobilizate şi eliberarea infrastructurii feroviare. Circulaţia trenurilor va fi reluată după eliberarea uneia dintre liniile staţiei şi efectuarea verificărilor necesare, în condiţii de siguranţă”, se arată în comunicatul CFR SA.