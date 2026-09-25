Coincidență sinistră în cazul crimei din Olt: Suspectul ar fi ucis-o pe Valentina chiar în ziua în care procurorii au finalizat dosarul în care era acuzat că și-a bătut și violat fosta iubită

Valentina Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză pe râul Olt, a fost înmormântată vineri la Filiași, în timp ce principalul suspect, Vlad Bălțățeanu, este căutat pe plan internațional cu mandat în lipsă. În spatele tragediei iese la iveală un lung șir de acuzații de violență: o fostă parteneră depusese plângere încă din 2022, însă dosarul a stat blocat la parchet timp de patru ani din cauza lipsei de personal și a fost trimis în judecată chiar în ziua în care Valentina ar fi fost ucisă.

O durere greu de cuprins în cuvinte a învăluit orașul Filiași, unde familia, prietenii și zeci de localnici au condus-o pe ultimul drum pe Valentina Tănasie, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-o valiză aruncată în albia râului Olt. În spatele cortegiului funerar și al florilor depuse la mormânt rămân însă un șir lung de întrebări sfâșietoare și o anchetă contracronometru. Principalul suspect în acest caz, partenerul fetei, Vlad Bălțățeanu, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare în lipsă, este căutat pe plan internațional. Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.

În timp ce polițiștii din întreaga Europă încearcă să dea de urma bărbatului, din trecut ies la iveală mărturii cutremurătoare ale unor foste partenere, dar și detalii dintr-un dosar penal ținut în sertarele procurorilor timp de patru ani.

Mărturia sfâșietoare a mamei Valentinei: „Mami, stai cu mine în telefon că mi-e frică”

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica „Sfântul Nicolae” din Filiași, într-o atmosferă de doliu apăsător. Mama tinerei, Cristina Gâdea, a găsit puterea să vorbească despre clipele de teroare pe care fiica ei le-ar fi traversat cu puțin timp înainte să se stingă din viață. Femeia povestește, potrivit unei postări de pe Facebook, despre un ultim apel video care a prevestit nenorocirea:

„’Mami, stai cu mine în telefon că îmi e frică că mă omoară’ (n.r.: îi spunea Valentina în ultimele zile de viață). Ultima dată, când ea m-a sunat în noaptea de duminică, el a venit aşa agresiv, era beat. I-a luat telefonul şi pe cameră îmi spunea el mie că: ‘Ce?!, totul e bine’. Îmi vreau copilul înapoi, să îmi aducă copilul înapoi! Fata m-a sunat pe cameră şi mi-a arătat că era bătută. Avea mâna umflată cât piciorul, cu duluri, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată și coastele negre, adică avea negrituri pe corp. I-am zis: ‘Mami, te rog, lasă-l și vino acasă. Ai unde să vii. La tata și la mama’ şi ea a zis: ‘Da, vin!’”

Potrivit anchetatorilor, victima ar fi murit în urma unor agresiuni extreme, trupul său fiind ascuns apoi într-un geamantan abandonat în apele râului.

O altă fostă iubită ar fi fost agresată pe când era minoră

Pe măsură ce ancheta avansează, iese la lumină faptul că bărbatul vizat de mandat nu s-ar afla la primul episod reclamat la poliție. În toamna anului 2022, o altă tânără, pe atunci de numai 17 ani, ar fi trăit un calvar similar alături de el. Tatăl fetei de atunci, fost cadru de poliție, a descris la Știrile PRO TV chinul prin care ar fi trecut fiica sa și motivele absurde de furie: „A fost bătută și violată, neagră, bătută măr, degetul mic rupt. I-am spus ce ai avut cu ea?! Păi, că se uita în telefon și vorbea cu alte persoane de față cu mine”

Familia a mers la poliție și a cerut ordin de protecție. Cu toate acestea, cauza a stat pe loc timp de patru ani, iar suspectul a rămas în libertate: „De noaptea până dimineața tot consuma la băutură, o lovea în permanență, din declarațiile ei. Putea fi ea victima, și nu numai ea. Din păcate”

Explicația oferită de magistrați pentru această tergiversare care a lăsat un bărbat bănuit de fapte grave să circule nestingherit ține de blocajul din sistem. Conducerea Parchetului din Horezu recunoaște întârzierile masive:

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu se confruntă ca și multe alte parchete din țară cu deficit de personal. Dosarul a fost soluționat prin rechizitoriu la data de 21.09.2026, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și alte violențe”, spune Liviu Preda, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu, conform sursei citate.

Coincidența de date este una cutremurătoare: data de 21 septembrie, ziua în care procurorii au finalizat în sfârșit rechizitoriul pentru violențele din trecut, ar coincide exact cu momentul în care anchetatorii bănuiesc că suspectul ar fi ucis-o pe Valentina înainte de a-i ascunde trupul în valiză.

La înmormântare, cei prezenți au privit neputincioși spre o dramă ce ar fi putut fi evitată dacă semnalele de alarmă erau luate în serios.

Strigătul unei foste partenere: „Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă”

O fostă parteneră de viață a bărbatului a rupt tăcerea în mediul online și a publicat fragmente din mesajele lor din trecut. Ea a atras atenția asupra jocurilor de noroc și a cererilor repetate de bani pentru datorii. Tânăra a lansat, potrivit Cancan, un apel dureros către toate femeile prinse în cercul fricii și al promisiunilor deșarte:

„Am purtat tricoul lui. Am dormit lângă el. Am împărtășit nopți și dimineți, zile în care am cunoscut abuzul, jignirile și amenințările. Am fost femeia care a crezut, poate de prea multe ori, că lucrurile se vor schimba și că omul de lângă mine se va opri. Eu am reușit să plec la timp. Valentina nu a mai apucat.

Nu știu ce a fost în sufletul ei, ce a trăit în spatele ușilor închise sau dacă, asemenea mie, a sperat că abuzurile se vor opri și că omul pe care îl iubea se va schimba. Dar știu cât de ușor este să ajungi să ierți, să justifici, să mai dai o șansă și să îți spui că «data viitoare va fi altfel». De aceea scriu astăzi. Femeilor care trec prin abuz: nu așteptați ca lucrurile să devină și mai grave ca să vă salvați. Jignirile, amenințările, controlul, frica și violența nu sunt dovezi de iubire și nu sunt lucruri pe care trebuie să le suportați pentru că «poate se schimbă». Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă. Nu scriu aceste rânduri ca să mă pun în centrul acestei tragedii, ci pentru că am cunoscut omul pe care astăzi îl numim criminal și pentru că poate mărturia mea va face măcar o femeie să recunoască pericolul și să plece înainte”.

A doua zi după crimă, Vlad râdea

„A doua zi nu mi-a răspuns. Am văzut că nu mai fusese activă de atunci, din timpul nopții. El m-a sunat pe la 02.03. După aceea n-am mai reușit să vorbesc cu Valentina. Am sunat-o pe Valentina de multe ori, dar avea telefonul închis. A doua zi, pe la 14.00, l-am sunat pe Vlad și mi-a răspuns. Râdea. L-am întrebat ce face și mi-a spus că merge să tundă, că are clienți. L-am întrebat de ce nu îmi răspunde Valentina. Mi-a spus că nu are semnal, pentru că se lucrează la niște stâlpi în zonă, și că mi-o dă la telefon când ajunge acasă. Atunci nu mi s-a părut că ar fi ceva în neregulă cu el. Părea vesel, râdea. Mai târziu mi-a trimis și o fotografie cu un băiat pe care spunea că îl tunde. Abia după aceea m-am gândit că ar fi putut fi o fotografie mai veche”, a zis tatăl fetei la Antena Stars.

Ancheta autorităților continuă la nivel european pentru prinderea suspectului, în timp ce instanțele urmează să analizeze probele și să stabilească răspunderea juridică în acest caz revoltător.