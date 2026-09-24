MApN: Dronă detectată în spaţiul aerian naţional, în Botoşani. UPDATE: S-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava - VIDEO

Foto cu rol ilustrativ: Agerpres

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, joi dimineaţa, o dronă care a pătruns în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani. Aceasta s-a prăbușit ulterior în apropierea localității Solca din județul Suceava.

UPDATE 3: Radu Miruță, precizări despre drona căzută în Suceava

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a venit cu mai multe precizări despre drona căzută în județul Suceava.

"Până acum știm că a zburat patru minute în spațiul aerian național, venind din Ucraina. De data aceasta nu a mai trecut prin Republica Moldova, a venit prin nordul țării, a intrat în spațiul aerian românesc pentru patru minute, s-a prăbușit într-o zonă în care nu există risc pentru populație. Pare că este o dronă cu caracteristici un pic noi față de cele pe care le văzusem până acum. Este o chestiune pe care noi o facem în permanență la fiecare dronă găsită, extragem din ea ce considerăm că este de interes pentru a ne putea optimiza măsurile pe care le luăm la nivelul Ministerului Apărării, evident, cu ceea ce avem la dispoziție.

A fost o noapte intensă pentru Armata Română. Au fost ridicate din această noapte, de la miezul nopții până dimineață, opt avioane de vânătoare, ceea ce nu este un lucru uzual și nu este normal să se întâmple. Este evident că este nevoie de un protest față de cei care nu respectă dreptul internațional, cum este Federația Rusă. Armata României nu este într-un regim de război. Armata și România sunt într-o perioadă de pace, iar cei care desfășoară aceste activități cu încălcarea spațiului aerian, cu încălcarea dreptului internațional, trebuie să realizeze că totuși ne manifestăm", a declarat Radu Miruță în cadrul unei intervenții la Digi 24.

UPDATE 2: Au apărut primele imagini cu drona prăbușită în Suceava

Pe rețelele sociale circulă mai multe filmări și fotografii despre care se susține că arată drona depistată în dimineața zilei de 24 septembrie în zona de nord a judeţului Botoşani care s-a prăbușit ulterior în apropierea localității Solca, județul Suceava.

UPDATE 1: Drona depistată joi dimineața s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava

MApN anunță că drona depistată în dimineața zilei de 24 septembrie în zona de nord a judeţului Botoşani s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, după ce ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național.

"În continuarea informațiilor transmise privind incidentul din dimineața zilei de 24 septembrie, precizăm că ținta aeriană a evoluat timp de aproximativ patru minute în spațiul aerian național, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, județul Suceava, fără a produce victime sau pagube materiale.

Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne au ajuns la fața locului, au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni, fără incendiu la locul prăbușirii.

De asemenea, la ora 07.21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de pe Baza 95 Aeriană Bacău, pentru monitorizarea situației în zonă. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", transmite MApN într-un nou comunicat de presă.

Știrea inițială:

Ministerului Apărării Naţionale (MApN) anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat, joi dimineaţa, o ţintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, în zona de nord a judeţului Botoşani. Ulterior, drona a pătruns în spaţiul aerian naţional.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Totodată, potrivit MApN, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, un grup de ţinte aeriene a fost detectat în nordul localităţii Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-ALERT.

Reamintim în acest context că președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, miercuri, 23 septembrie, într-un interviu acordat CNN, despre riscul ca Rusia să atace direct un stat membru NATO.

Precizările MApN despre drona care a pătruns în spaţiul aerian naţional prin nordul judeţului Botoşani

"În dimineața zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației.

Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Botoșani și Suceava, iar la ora 06.26 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Detalii despre incidentul din noaptea de 23 spre 24 septembrie

De asemenea, în noaptea de 23 spre 24 septembrie, un grup de ținte aeriene a fost detectat în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.

La ora 04.41, a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 05.44.

Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Patru drone au survolat Republica Moldova în doar o oră. Spațiul aerian din nordul țării, închis

Incidente similare au fost raportate și peste Prut. Patru drone au pătruns, joi, 24 septembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Autoritățile au închis temporar spațiul aerian din nordul țării.

"În contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operații Aeriene informează că a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian național de către un aparat de zbor fără pilot, care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina, și a traversat frontiera de stat în direcția localității Larga, raionul Briceni. La ora 06:16, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian național și s-a deplasat în direcția localității Chelimenți, Ucraina.

Tot astăzi, la 5:21, o patrulă a poliției de frontieră a RM a observat, un alt obiect neidentificat, care se deplasa din direcția loc. Velicoe Coșnița, reg. Vinița UA, în direcția loc. Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, acesta a părăsit spațiul aerian național. (...) Un alt obiect a traversat spațiul aerian național la ora 6:35, din direcția Pridnistreanske, reg. Vinița UA, în direcția Volovița, raionul Soroca, iar la ora 6:45 a fost observat de cetățeni zburând pe direcția de zbor Gura Căinarului-Lunga-Băhrinești-Gura Camencii, raionul Florești.

Din motive de securitate, spațiul aerian al RM în zona nord a fost închis. (....) O altă dronă a survolat spațiul aerian la 06:58 din direcția loc. Kodîma, reg Vinița UA, în direcția loc. Socola, segmentul transnistrean (RM). La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în proximitatea loc .Cunicea, r-nul Camenca. La 7:46, spațiul aerian zona nord a fost redeschis.", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării din Republica Moldova.

Noile incidente cu drone vin după ce Rusia a atacat Kievul, miercuri dimineaţa, cu drone, lovind infrastructura feroviară, depozite şi benzinării, la doar câteva ore după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre eforturile de pace.