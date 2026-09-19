Aproape 100 de milioane de lei au fost pierduți în fraude online cu investiții și criptomonede, susține Poliția Română

Înșelătorie online - Sursa foto: https://www.freepik.com/, @tonefotografia

Poliția Română avertizează asupra amplorii fraudelor online cu investiții, după ce în prima jumătate a anului 2026 au fost raportate prejudicii foarte mari.

Prejudiciile din fraudele online cu investiţii în acţiuni şi criptomonede înregistrate în primul semestru al anului 2026 se ridică la aproape 100 de milioane de lei, potrivit unui studiu al Poliţiei Române în care au fost analizate peste 1.200 de sesizări înregistrate la nivel naţional.

Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii al Poliţiei Române a analizat 1.252 de sesizări privind înşelăciuni săvârşite în mediul online prin investiţii, de obicei în acţiuni sau criptomonede, înregistrate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026 la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al tuturor inspectoratelor de poliţie judeţene.

78% dintre victime proveneau din mediul urban

"În 1.038 de situaţii prejudiciul a fost plătit în lei, totalul fiind de peste 58 de milioane de lei. În 125 de situaţii suma plătită a fost în euro, prejudiciul total fiind de peste 2 milioane de euro. În 193 de situaţii prejudiciul a fost plătit în dolari, iar total a fost de aproape 6 milioane de dolari. Au existat şi situaţii în care victimele au efectuat plăţile cu ajutorul criptomonedelor deţinute anterior, în speranţa obţinerii unor câştiguri", se arată în comunicatul de presă transmis, sâmbătă, de Poliţia Română.

Studiul intitulat "Analiza fraudelor online cu investiţii în acţiuni şi criptomonede" a urmărit conturarea unui profil al victimelor acestui tip de infracţiune.

Datele arată că 78% dintre victime, respectiv 992 de persoane, proveneau din mediul urban, iar pensionarii şi persoanele angajate au reprezentat cele mai importante categorii ocupaţionale afectate.

"Statutul ocupaţional al victimei este important în producerea fraudelor cu investiţii online întrucât 41,9% dintre victime erau pensionari, iar 41,1% erau persoane angajate la momentul comiterii faptei", precizează Poliţia Română.

64,1% dintre victime aveau între 46 şi 75 de ani

În ceea ce priveşte vârsta, 64,1% dintre victime aveau între 46 şi 75 de ani, cea mai tânără persoană identificată în datele analizate având 16 ani, iar cea mai în vârstă, 91 de ani.

Persoanele având cel mult studii medii au devenit cel mai des victime ale fraudelor cu investiţii online (50,8% dintre victime), însă nici persoanele cu studii superioare nu au fost ferite de acest mod de operare (38,8%), arată sursa citată.

Cel mai frecvent au fost victime ale înşelăciunilor prin investiţii persoane cu studii medii, vârsta între 66 şi 75 de ani.

Modul de operare cel mai des întâlnit în cazul fraudelor informatice cu investiţii online a fost acela prin care victimelor li se solicita trimiterea de bani (74,8%), spre deosebire de faptele de acest tip comise în primele 9 luni ale anului 2024, când instalarea de aplicaţii reprezenta modul principal prin care victimele erau păcălite să trimită bani (66,05%)", se mai arată în comunicat.

În cele mai multe dintre înşelăciunile cu investiţii online, sesizate în perioada ianuarie - iunie 2026, victimelor li s-a promis investirea sumelor de bani în acţiuni (în 685 de situaţii, ceea ce reprezintă 51,5% din total), fiind mai rară situaţia în care promisiunea avea drept obiect criptomonedele (318 situaţii, adică aproximativ 24%).

Poliţia Română precizează că va continua activităţile de informare cu privire la noile moduri de operare care apar şi acţiunile operative şi investigative pentru depistarea şi tragerea la răspundere a celor care comit astfel de fapte, conform Agerpres.

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