Scandal de hărțuire sexuală. Ionuț Coș, director în AMEPIP, nu este finul lui Ilie Bolojan

Violență domestică. Sursa foto: Magnific

Comisia pentru hărţuire din cadrul Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) a analizat mai multe plângeri de de hărţuire sexuală sau hărţuire morală la locul de muncă, formulate de angajate dintr-una dintre companiile statului. În paralel, Comisia de disciplină a demarat o anchetă.

Femeile îl acuză pe finul lui Ilie Bolojan, Ionuț Coș, director în AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice) de hărțuire sexuală.

În presă a apărut „știrea” că este finul lui Ilie Bolojan. Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a spus, pentru DC News, că informația nu este adevărată. Ionuț Coș nu este finul lui Ilie Bolojan.

În rest, din punctul nostru de vedere, justiția trebuie să-și spună cuvântul.

Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, reacție

„Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare privind posibile fapte de hărțuire pe criteriul de sex sau de hărțuire morală la locul de muncă și acționează, în toate situațiile de acest tip, cu respectarea cadrului legal aplicabil, a confidențialității procedurilor, a demnității persoanelor implicate, a dreptului la apărare și a principiului prezumției de nevinovăție.

La nivelul instituției au fost formulate sesizări referitoare la posibile situații de hărțuire pe criteriul de sex, hărțuire morală la locul de muncă. Acestea au fost analizate de Comisia de specialitate din cadrul AMEPIP, constituită și funcționând potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Cercetarea a fost finalizată prin Raportul Comisiei hărțuire si înaintat conducătorului AMEPIP. Raportul se află, la acest moment, în analiză, în vederea evaluării concluziilor și recomandărilor formulate și, după caz, a adoptării măsurilor corespunzătoare, cu respectarea competențelor legale și a procedurilor aplicabile.

Totodată, la nivelul Comisiei de disciplină se derulează, în paralel, o procedură administrativ-disciplinară, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil. Aceasta reprezintă un demers distinct de activitatea Comisiei pentru hărțuire, desfășurat de o structură cu atribuții proprii. Precizăm că existența unei proceduri disciplinare în curs nu constituie, prin ea însăși, o confirmare a unei abateri disciplinare și nu echivalează cu stabilirea răspunderii vreunei persoane.

Pentru protejarea persoanelor implicate, a datelor cu caracter personal și a caracterului confidențial al procedurilor interne, AMEPIP nu poate furniza, în această etapă, informații privind conținutul raportului, identitatea persoanelor vizate, declarațiile sau probele administrate, concluziile individualizate ori eventualele măsuri care ar putea fi dispuse.

AMEPIP respinge orice formă de hărțuire, discriminare sau comportament care aduce atingere demnității în muncă și rămâne angajată în menținerea unui mediu profesional bazat pe respect, integritate, egalitate de șanse și responsabilitate. Instituția va comunica public informații suplimentare, în măsura permisă de legislația în vigoare, după finalizarea etapelor procedurale și instituționale necesare”, a transmis AMEPIP.