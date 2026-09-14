Finlanda devine a zecea țară europeană care se alătură „umbrelei nucleare” a Franței

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Finlanda a anunțat că se va alătura inițiativei Franței privind consolidarea descurajării nucleare europene, propusă de președintele Emmanuel Macron în luna martie. Anunțul a fost făcut luni într-o declarație comună, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.

"Un grup de coordonare nucleară va fi creat în lunile următoare pentru a începe punerea în aplicare a acestei cooperări", se arată în declaraţie.

Prin această decizie, Finlanda devine a zecea țară europeană care aderă la inițiativa lansată de Franța.

Chiar dacă Franţa este singura ţară europeană care deţine arme nucleare, pe lângă Marea Britanie, inițiativa permite altor state europene să participe voluntar la descurajarea nucleară, dar decizia finală cu privire la folosirea armamentului nuclear rămâne la președintele francez.

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, a scris pe X că iniţiativa franceză urmărește "înainte de toate să întărească securitatea europeană" şi "să prevină escaladările", fără a se "substitui descurajării nucleare a NATO".

"Pentru Finlanda, cadrul prioritar de acţiune rămâne NATO şi Uniunea Europeană", a mai spus acesta şi a asigurat că Finlanda nu dorește să găzduiască arme nucleare "pe teritoriul său pe timp de pace".

Anunțul vine în contextul unui nou parteneriat strategic între Franța și Finlanda, acord care va fi semnat în această după-amiază, la Helsinki, de miniștrii de Externe ai celor două țări.

Opt țări europene s-au alăturat imediat inițiativei Franței

În luna martie, Emmanuel Macron a actualizat doctrina franceză de descurajare nucleară și a propus extinderea acesteia către aliații europeni prin exerciții comune și, eventual, prin desfășurări temporare ale unor elemente ale forțelor nucleare franceze în afara Franței. Controlul asupra armelor nucleare ar rămâne însă la nivel național. Inițiativa nu presupune crearea unei umbrele nucleare formale pentru aliații europeni, precum cea oferită de Statele Unite.

Opt ţări s-au asociat imediat acestei noi doctrine: Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca. Lor li s-a alăturat în mai Norvegia.

Finlanda, care are o graniță terestră de 1.340 de kilometri cu Rusia, și-a consolidat apărarea după invazia rusă în Ucraina din februarie 2022. În aprilie 2023, țara a aderat la NATO și a renunțat la decenii de nealiniere militară. În luna iunie, parlamentul finlandez a adoptat o lege care elimina interdicția totală privind armele nucleare pe teritoriul țării.