Prințesa Astrid a Norvegiei a murit la vârsta de 94 de ani

Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Prințesa Astrid a Norvegiei, sora mai mare a fostului rege Harald al V-lea, a murit vineri la vârsta de 94 de ani.

Decesul acesteia s-a produs la două săptămâni după moartea fratelui său, iar informația a fost confirmată de Palatul Regal din Oslo, printr-un comunicat de presă, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de trei decenii și jumătate petrecute pe tronul Norvegiei. Cu doar două zile înainte de moartea prințesei Astrid, aceasta participase, într-un scaun cu rotile, la funeraliile fratelui său, regele Harald al V-lea.

"Prinţesa Astrid s-a stins din viaţă astăzi, 11 septembrie, la vârsta de 94 de ani", a transmis Palatul Regal din Oslo.

"De-a lungul întregii sale vieţi îndelungate, prinţesa Astrid a reprezentat Casa Regală într-o manieră caldă şi animată de simţul datoriei", a declarat regele Haakon al VIII-lea în acelaşi comunicat.

"Dragă mamă, dragă Prințesă Astrid,

Îți mulțumim că ai fost cea mai bună mamă pe care am fi putut-o avea. De-a lungul întregii tale vieți, ne-ai fost alături - cu dragoste și înțelepciune, cu căldură și bună dispoziție.

Ai fost alături de bunicul nostru, Regele Olav, și de unchiul nostru, Regele Harald - mereu prezentă, loială și devotată datoriei. Iar pentru cei care aveau nevoie de puțină grijă în plus, ai avut întotdeauna o grijă sinceră și profundă.

În durerea noastră, suntem uniți și recunoscători.

Îți mulțumim pentru toate amintirile frumoase. Vei ocupa mereu un loc special în inimile noastre.

Copiii tăi – Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth și Carl-Christian Ferner, împreună cu familiile lor", a transmis familia acesteia, potrivit royalwatcherblog.com.

În ultimii ani, prințesa Astrid a apărut din ce în ce mai rar în spațiul public, iar în luna august, i-a fost implantat un stimulator cardiac.

Odată cu aceasta, a murit ultimul dintre cei trei copii ai regelui Olav al V-lea, care a domnit între anii 1957 şi 1991.

În prezent, tronul Norvegiei este ocupat de Haakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani. Acesta este fiul lui Harald al V-lea și a devenit rege după moartea tatălui său, în urmă cu două săptămâni.

Cine a fost prințesa Astrid

Prințesa Astrid avea nouă ani când Germania a invadat Norvegia, în data de 9 aprilie 1940. Familia regală a părăsit țara, iar Astrid, mama sa, prințesa moștenitoare Martha și frații ei au ajuns în Statele Unite, unde au trăit timp de cinci ani.

Familia s-a întors în Norvegia în data de 7 iunie 1945, după încheierea războiului, iar Astrid și-a continuat educația la Oslo, apoi a studiat timp de doi ani la Oxford.

După moartea mamei sale, în 1954, la doar 22 de ani, Astrid a devenit prima doamnă a Norvegiei și a fost timp de 14 ani alături de tatăl său, regele Olav al V-lea, în numeroase îndatoriri oficiale. A continuat să reprezinte familia regală și Norvegia și după ce fratele său, Harald, s-a căsătorit în 1968.

În 1961, prințesa Astrid s-a căsătorit cu Johan Martin Ferner și au avut împreună cinci copii.

De-a lungul vieții, ea s-a implicat în numeroase proiecte sociale și umanitare, cu o atenție specială pentru persoanele vulnerabile. Ea a fost pasionată de sport și a susținut în mod constant schiul și alte competiții sportive.