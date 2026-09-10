Rusia reține un fost agent de pază al Ambasadei Marii Britanii, acuzat de spionaj

Steagul Rusiei. Sursa foto: Pexels

Serviciul rus de securitate internă (FSB) a anunțat, joi, 10 septembrie, reținerea unui fost agent de pază al Ambasadei Marii Britanii la Moscova, acuzat că ar fi colectat date despre diplomați britanici pentru serviciile de informații ucrainene.

Serviciul rus de securitate internă (FSB) a anunţat, joi, 10 septembrie, că a reţinut un fost agent de pază de la Ambasada Marii Britanii la Moscova, acuzându-l că a colectat date cu caracter personal despre diplomaţi britanici în timp ce lucra pentru serviciile de informaţii ucrainene, relatează Reuters.

Potrivit agenţiei ruse de securitate, colectare de date făcea parte din pregătirile pentru o operaţiune ucraineană de tip „steag fals” (false-flag) vizând personalul diplomatic britanic din Rusia, cu scopul de a acuza ulterior Rusia de acţiuni ostile.

Relaţiile dintre Marea Britanie şi Rusia s-au deteriorat drastic după ce Moscova a lansat acţiunea militară în Ucraina din 2022. Moscova consideră Marea Britanie drept principalul susţinător al Ucrainei în acest conflict care durează deja de patru ani şi jumătate.

Războiul continuă cu atacuri reciproce

De altfel, Moscova și-a reluat atacurile asupra Kievului după expirarea moratoriului de trei zile, instituit în contextul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în Rusia și Ucraina. Și Kievul, la rândul său, și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor strategice rusești. Drone marine au cauzat miercuri seară rănirea a opt persoane în staţiunea rusă Soci, de pe litoralul nord-estic al Mării Negre, au anunţat autorităţile din regiunea Krasnodar pe aplicaţia Telegram, transmit agenţiile de presă Reuters şi Xinhua.

În incident au fost avariate parţial o secţiune a digului Primorskaia şi infrastructura plajei din Soci.

Centrul de răspuns în caz de urgenţă din oraşul rus Kuban a anunţat că în urma atacului a izbucnit un incendiu. Cinci dintre persoanele rănite au fost transportate la spital, iar celelalte trei au primit îngrijiri la locul incidentului.

Ucraina atacă Rusia folosind drone aeriene aproape zilnic, ţintele vizate fiind infrastructura energetică şi logistică rusă, în timp ce atacurile cu drone marine sunt mult mai rare.

Staţiunea Soci a găzduit în 2014 Jocurile Olimpice de Iarnă, la scurt timp după ce Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea. Invazia rusă pe scară largă în Ucraina a început în februarie 2022, potrivit Agerpres.

Rusia, ajutată cu trupe de Coreea de Nord

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a lăudat public soldații nord-coreeni care participă la operațiuni militare în străinătate, într-un discurs susținut la Phenian cu ocazia aniversării fondării țării. Deși Kim nu a menționat explicit Rusia sau Ucraina, declarațiile sale au fost interpretate ca o recunoaștere publică a trupelor trimise să lupte alături de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.

Coreea de Nord ar fi trimis aproximativ 14.000-15.000 de militari pentru a sprijini Rusia, iar serviciile sud-coreene estimează că aproximativ 6.000 dintre aceștia au fost uciși sau răniți, potrivit Kyiv Post.

Sprijinul Phenianului pentru Moscova nu se limitează la trupe. Coreea de Nord furnizează Rusiei cantități importante de muniție de artilerie, rachete balistice și armament greu, devenind unul dintre principalii furnizori externi ai armatei ruse.

Evaluările sud-coreene indică peste 15 milioane de obuze de artilerie livrate până la începutul anului 2026, în timp ce serviciile de informații ucrainene susțin că muniția nord-coreeană reprezintă între 25% și 40% din necesarul de artilerie al Rusiei. În schimb, Moscova oferă Phenianului sprijin economic și tehnologie militară, inclusiv echipamente pentru apărarea antiaeriană și asistență pentru programele sale militare și spațiale.