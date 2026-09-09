O defecțiune tehnică paralizează zborurile în Regatul Unit. 177 de zboruri anulate astăzi

În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres

Regatul Unit este afectat de o pană de control aerian.

În total, 177 de zboruri programate miercuri spre şi dinspre aeroporturile britanice au fost anulate, a indicat site-ul de monitorizare a traficului aerian Flightradar24, notează AFP.

"177 de zboruri au fost anulate până acum miercuri, aproape toate pe Londra Heathrow", a scris Flightradar24 pe X, notează Agerpres.

Numeroase aeronave, echipaje și pasageri au rămas blocați în alte aeroporturi decât cele prevăzute

Perturbările au fost provocat de o defecțiune tehnică apărută marți în sistemul de procesare a zborurilor operat de NATS, furnizorul britanic de servicii de control al traficului aerian. Incidentul a afectat mai multe aeroporturi importante din Regatul Unit, printre care Heathrow, Gatwick, Manchester și Stansted. Afectate au fost apoi și aeroporturile din Scoția și Țara Galilor. Zeci de avioane au rămas la sol.

Deși problema tehnică a fost remediată după aproximativ 4 ore, revenirea la programul normal se desfășoară cu dificultate. Numeroase aeronave, echipaje și pasageri au rămas blocați în alte aeroporturi decât cele prevăzute în itinerarii. Marți, peste 1.000 de curse au fost anulate, iar câteva sute au avut întârzieri. La Heathrow, sosirile au fost oprite pentru restul serii, în timp ce plecările au fost reluate gradual.

"Zborurile care sosesc nu sunt afectat în acest moment"

"Zborurile care sosesc nu sunt afectat în acest moment", a precizat Heathrow, recomandând totuși pasagerilor să verifice orele de zbor.

Aeroportul Gatwick din Londra a anunțat, de asemenea, pe X, că a fost afectat de problemă, iar mai la nord, Aeroportul Manchester a transmis pe rețelele sociake că situația "ar putea duce la întârzieri". Aeroportul Edinburgh din Scoția a emis un avertisment similar.

După ce inițial a pus problema pe seama unei "defecțiuni tehnice", Serviciul Național de Trafic Aerian a transmis, într-o actualizare publicată pe X, că a inginerii săi au "implementat o soluție, iar sistemul nostru de gestionare a zborurilor începe să își revină".

Cerându-și scuze pasagerilor pentru perturbările provocate, instituția a precizat că zborurile "pleacă, iar spațiul aerian este deschis, însă revenirea la normal va dura ceva timp".

Heidi Alexander, ministrul britanic al Transporturilor, și-a cerut, de asemenea, scuze pe rețelele sociale. "Știu că această situație va fi frustrantă pentru pasageri și îmi pare rău", a scris ea pe X.

Cu 84,5 milioane de pasageri înregistrați anul trecut, Heatrow s-a clasat pe locul al șaptelea în topul celor mai aglomerate din lume, potrivit datelor publicate de Airports Council International, potrivit NBC News.

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