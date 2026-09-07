AfD i-a mulţumit lui Elon Musk după victoria în alegerile din landul Saxonia

Sursa: Agerpres

Ulrich Siegmund, liderul regional al AfD, i-a transmis mulţumiri lui Elon X după victoria partidului său în alegerile din landul Saxonia.

Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câştigat duminică detaşat alegerile în landul estic Saxonia-Anhalt, obţinând cel puţin 44% din voturi conform sondajelor la ieşire de la urne, procent care-l apropie de majoritatea absolută ce ar putea să o obţină după redistribuirea voturilor date partidelor care nu ar trece pragul electoral de 5%.

Ulrich Siegmund, liderul regional al partidului, i-a transmis mulţumiri lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, după victoria în alegeri.

"Îți mulțumesc, Elon Musk, pentru sprijin și pentru perspectiva ta clară și extrem de importantă asupra evoluțiilor politice din vremurile noastre, inclusiv de aici, din Germania.

Dacă ne vom prelua responsabilitatea aici, aș saluta din plin ocazia unei colaborări puternice și constructive. Germania ar deveni din nou un loc în care merită să investești.

Toate cele bune din Saxonia-Anhalt!", a scris Ulrich Siegmund pe X.

AfD „a scris istorie” prin această victorie răsunătoare, a declarat liderul său regional Ulrich Siegmund, într-o declaraţie pentru postul public de televiziune ARD după anunţarea rezultatelor sondajelor exit-poll, informează Agerpres.

„Avem nevoie de o schimbare politică fundamentală în această ţară, această politică să se ocupe în sfârşit din nou de propriile noastre interese, de propria noastră ţară”, a adăugat el.

AfD a ratat la limită majoritatea absolută

Rezultatele finale arată că AfD nu va avea majoritate absolută, după ce a reuşit să obţină 39 de locuri în Parlamentul landului, din 83 disponibile. AfD a respins intrarea într-o coaliţie şi a refuzat orice formă de cooperare cu partidele tradiţionale, astfel că rămâne de văzut dacă partidul va reuşi să guverneze.

AfD a câştigat alegerile cu un procent covârşitor, 43,8%, mai mult decât dublu faţă de acum cinci ani. CDU, partidul cancelarului Friedrich merz, a obţinut doar 17,2%, ceea ce se traduce prin 15 locuri în Parlament, scrie The Guardian.

Social democraţii au obţinut 9,3% în alegeri, Verzii 8,9%, iar Stânga 8,6%, fiecare dintre aceştia având 8 locuri în Parlament.

Partidul BSW, care a anunţat deja că nu va vota nici pentru alegerea lui Siegmund, nici pentru Sven Schulze ca guvernator, a luat 5,3% dintre voturi şi 5 locuri în Parlament.

Reacţii internaţionale după victoria AfD

Ministrul francez Benjamin Haddad a descris victoria AfD ca "un moment serios în Europa. Naţionalismul şi xenofobia nu vor fi niciodată o soluţie. Trebuie să ascultăm cu umilinţă furia, îngrijorările, temerile, şi să răspundem acestora. Nu ne putem uita istoria. Acesta este înţelesul din spatele alegerilor făcute de Franţa şi Germania".

Donald Tusk, premierul Polonia, a avut o reacţie mai dură. "În Polonia, doar idioţii şi trădătorii se pot bucura că AfD a triumfat în Germania", a spus el.