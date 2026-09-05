Un al treilea muncitor, cetățean chinez, salvat dintr-un tunel la 10 zile după viiturile devastatoare din Nepal

O fotografie pusă la dispoziție de Armata nepaleză cu supraviețuitorul chinez salvat dintr-un tunel de la proiectul hidroenergetic Upper Trishuli 1, în districtul Rasuwa, Nepal, la 5 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Un al treilea muncitor a fost salvat în viață dintr-un tunel din Nepal, la 10 zile după viiturile devastatoare care au lovit regiunea.

Echipele de salvatori din Nepal au reuşit sâmbătă, 5 septembrie, să salveze o a treia persoană, de naţionalitate chineză, dintr-un tunel situat în nordul ţării, unde rămăsese blocată în urma viiturii devastatoare de la 26 august, conform informaţiilor furnizate de armată, citate de AFP.

„Un cetăţean chinez tocmai a fost scos dintr-un tunel”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, fără a oferi alte detalii.

O fotografie pusă la dispoziție de Armata nepaleză cu supraviețuitorul chinez salvat dintr-un tunel de la proiectul hidroenergetic Upper Trishuli 1, în districtul Rasuwa, Nepal, la 5 septembrie 2026

Alți doi muncitori, scoși în viață dintr-un tunel

Vineri, la nouă zile de la catastrofă, doi muncitori nepalezi - Sanjay Sah, în vârstă de 30 de ani, şi Kabir Maharjan, de 45 de ani - au fost recuperaţi în viaţă dintr-un tunel de pe şantierul barajului Trishuli-3, îngropat sub noroi, primii salvaţi din tunel de la producerea catastrofei.

O fotografie pusă la dispoziție de Armata nepaleză cu un muncitor salvat dintr-un tunel, 4 septembrie 2026

„Eram cel puţin 40 sau 45” la momentul viiturii, a povestit Sah într-o înregistrare video publicată de un post de ştiri nepalez. „Nu puteam să fug singur (...) le-am spus tuturor să fugă. N-am avut timp să ies”, a adăugat el.

Imediat după dezastru, autorităţile nepaleze au estimat că aproximativ 100 de muncitori ar fi putut rămâne blocaţi în acest tunel.

De 10 zile, zeci de salvatori nepalezi, ajutaţi de experţi veniţi din India, China şi Coreea de Sud, sapă fără încetare în mai multe dintre aceste tuneluri din zona centralelor hidroelectrice şi a şantierelor barajelor, îngropate în urma viiturii.

Peste 1.300 de morți în urma viiturii. Alți 5.600 sunt dispăruți

Imensul val de apă, gheaţă şi resturi, provocat de prăbuşirea unui gheţar şi a unor roci, care a măturat totul în cale la graniţa dintre Nepal şi China, a lăsat în urmă cel puţin 1.325 de morţi şi aproape 5.600 de dispăruţi, potrivit bilanţului oficial provizoriu. Printre persoanele dispărute se numără peste 900 de angajaţi sau muncitori de la centralele hidroelectrice din Nepal.

Ministrul nepalez al Afacerilor Externe, Shisir Khanal, a vorbit despre un „tsunami himalayan”, care a provocat pagube considerabile.

Apel de urgență al ONU

ONU a lansat vineri un apel de urgenţă pentru strângerea a aproape 50 de milioane de dolari, în vederea acoperirii nevoilor esenţiale ale celor 84.000 de victime rămase fără nimic.

Aceste fonduri vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă şi medicamente, a precizat ONU.

„Timpul joacă împotriva lor”, au indicat vineri agenţiile ONU prezente în Nepal. „Inundaţiile au luat cu ele aproape tot ce le permitea supravieţuitorilor să-şi ducă viaţa de zi cu zi”, se precizează în mesaj.

„Autorităţile sanitare observă deja cazuri de febră şi diaree în adăposturile de urgenţă”, a adăugat ONU, „cadavrele umane şi ale animalelor îngropate sub resturi sporind riscul de boli contagioase”.

Un raport preliminar al ONU a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuinţelor.

Guvernul nepalez a estimat, la rândul său, costul operaţiunilor de reconstrucţie la „câteva miliarde de dolari”.

În China, viitura a provocat 31 de morţi şi 531 de dispăruţi, potrivit unui bilanţ difuzat vineri de presa oficială de la Beijing, conform Agerpres.