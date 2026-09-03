Donald Trump vrea ca Europa să plătească pentru ajutorul acordat Ucrainei de administrația Biden: Vom cere banii cu întârziere

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că le va cere statelor europene să ramburseze Statelor Unite ajutorul militar și muniția trimise anterior Ucrainei și a anunțat că SUA păstrează pentru propriile nevoi muniția pe care ar fi putut să o vândă altor țări.

„Sute de miliarde de dolari au fost oferite Ucrainei și NATO, gratuit, bani pe care Europa i-ar fi plătit dacă i s-ar fi cerut, dar vom cere acești bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a spus președintele american Donald Trump.

El a criticat și fosta administrație a SUA, condusă de Joe Biden, pentru că a oferit sprijin gratuit Ucrainei pentru apărarea sa în războiul declanșat de Rusia: „De asemenea, trebuie să se știe că administrația Biden a oferit Ucrainei, gratuit, mult mai multă muniție decât am folosit noi în Iran, fără ca aceasta să plătească vreun cost”, a spus Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

Sprijinul SUA pentru Ucraina, 2022-2025

Potrivit datelor oficiale ale administrației americane, Statele Unite au oferit Ucrainei 65,9 miliarde de dolari în asistență militară de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, până în ianuarie 2025, sprijin care a inclus milioane de proiectile de artilerie și alte tipuri de muniție.

Odată revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de asistenţă militară gratuită pentru Ucraina, dar a continuat livrarea pachetelor aprobate de administraţia Biden.

Deși acțiunile ofensive ale Rusiei în Ucraina continuă, președintele rus Vladimir Putin a declarat, tot astăzi, că „există șanse” ca cele două state să ajungă la un acord de pace.

Trump: SUA au destule stocuri de muniție

Liderul de la Washington a criticat, de asemenea, informațiile potrivit cărora stocurile de muniție ale SUA s-ar fi redus considerabil pe fondul războiului pe care îl duce în Iran. El a spus că Statele Unite își refac rezervele de muniție.

„Le păstrăm pentru noi, pentru SUA, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliați vor începe din nou în curând”, a scris Trump.

Reuters a relatat luna trecută că armata americană și-a consumat o mare parte din stocurile de rachete cu rază lungă de acțiune și precizie ridicată în timpul războiului din Iran, lucru care a generat îngrijorări cu privire la capacitatea armatei SUA de a fi pregătită pentru viitoare conflicte.

Războiul SUA-Iran continuă

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a escaldat în ultimele zile, după ce armata americană a reluat, în această săptămână, loviturile asupra unor ținte din Iran. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că atacurile au vizat sisteme de apărare aeriană, radare, echipamente maritime, instalații folosite pentru amplasarea minelor și infrastructură de comunicații.

Operațiunile americane au fost prezentate de Washington drept un răspuns la acțiunile Iranului împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și la amenințările la adresa militarilor americani aflați în regiune. Duminică, SUA au lovit lansatoare de rachete de pe insula Larak, despre care oficialii americani au spus că se pregăteau să amplaseze mine maritime în strâmtoare.

Iranul, pe de cealaltă parte, a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra unor poziții americane din Iordania, Bahrain, Kuweit și Irak. Mai mult, un grup paramilitar susținut de Teheran a lansat amenințări directe la adresa trupelor americane staționate în Irak.