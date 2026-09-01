Demisie la vârful Armatei SUA. Dan Driscoll a plecat din fruntea forțelor terestre după disputele cu Pete Hegseth

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Secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia în urma unor tensiuni repetate cu ministrul apărării, Pete Hegseth. Decizia vine pe fondul unei serii de plecări la vârful Pentagonului și al dezacordurilor privind accesul direct al lui Driscoll la Casa Albă și la vicepreședintele JD Vance, Casa Albă confirmând oficial plecarea acestuia.

Secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Dan Driscoll, şi-a prezentat demisia, după luni de tensiuni cu ministrul apărării, Pete Hegseth, a confirmat luni Casa Albă pentru AFP.

Informaţia a fost dezvăluită iniţial de Wall Street Journal, fiind ulterior preluată de mai multe media americane.

Întrebată de AFP pe această temă, Casa Albă nu a negat informaţia.

"Secretarul Driscoll s-a dovedit extrem de eficient în promovarea programului preşedintelui Trump (...) demonstrând un leadership remarcabil în timpul unor operaţiuni militare istorice", a declarat instituţia într-un comunicat.

"Armata americană este mai puternică ca niciodată datorită activităţii sale alături de comandantul suprem şi de ministrul apărării", se mai arată în comunicat.

Dan Driscoll a fost implicat în mod special în negocierile privind războiul din Ucraina, reaminteşte AFP.

Disputele cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth

Demisia lui Driscoll vine după mai multe luni de dispute la departamentul apărării, care a cunoscut numeroase incidente, de la investigații privind scurgeri de informații și probleme bugetare până la demiterea mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv a șefului de stat major al armatei, Randy George, în aprilie. Ulterior, în iunie, comandantul forțelor armatei din Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, a demisionat pe neașteptate, scrie The Guardian.

Driscoll a fost un aliat al lui George și și-a manifestat dezamăgirea față de plecarea acestuia, la fel ca și parlamentarii republicani și democrați. Driscoll a declarat Congresului în aprilie că el și familia sa au mers acasă la George „și l-am îmbrățișat”.

O sursă a declarat pentru CNN că demisia nu a fost surprinzătoare din cauza relației tensionate dintre el și Hegseth. Potrivit CNN, dezacordurile s-au concentrat frecvent pe relația strânsă a lui Driscoll cu vicepreședintele JD Vance și accesul său direct la Casa Albă.

CNN a relatat că Hegseth a considerat legăturile lui Driscoll cu înalți oficiali ai administrației ca pe un efort de a-l ocoli pe secretarul Apărării în procesul decizional. Raportul a citat mai multe surse anonime familiarizate cu discuțiile interne ale Pentagonului.

Cine este Dan Driscoll

Daniel P. Driscoll a fost al 26-lea secretar al Armatei Terestre și depusese jurământul pe 25 februarie 2025, în urma nominalizării sale de către președintele Donald J. Trump și confirmării de către Senatul Statelor Unite, notează site-ul Armatei SUA.

În calitate de secretar al Armatei, el a supravegheat operațiunile, modernizarea și alocarea resurselor pentru aproape un milion de soldați activi, din Garda Națională și din Rezervă și peste 265.000 de civili ai armatei.

Fost ofițer al armatei și lider de afaceri, Driscoll are o experiență care acoperă serviciul militar, dreptul și sectorul privat.

Daniel Driscoll a fost numit în serviciu în 2007 ca ofițer prin intermediul Școlii Candidaților pentru Ofițeri a Armatei SUA. În timpul serviciului activ, a condus un pluton de cavalerie în Divizia 10 Munte la Fort Drum, New York, și a fost detașat la Bagdad, Irak, în sprijinul Operațiunii Libertatea Irakiană în 2009. Decorațiile sale militare includ Medalia de Menire a Armatei, Insigna de Ranger și Insigna de Acțiune de Luptă.

După ce a părăsit serviciul activ, Driscoll a urmat Facultatea de Drept Yale și a lucrat în Clinica de Servicii Juridice pentru Veterani din cadrul Universității Yale. A deținut roluri de conducere în domeniul bancar de investiții, al capitalului privat și al operațiunilor comerciale, inclusiv ca director operațional al unui fond de capital de risc în valoare de 200 de milioane de dolari.

El deține o licență în științe în administrarea afacerilor de la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill și un doctorat în drept de la Facultatea de Drept Yale. Este membru al Baroului Statului Carolina de Nord, al Clubului Rotary, al Postului 1134 VFW și al Veteranilor din America din Irak și Afganistan.

Născut în Boone, Carolina de Nord, Driscoll provine dintr-o familie cu o moștenire în serviciul militar. Bunicul său a servit în armată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial ca decodor, iar tatăl său a servit în timpul războiului din Vietnam ca infanterist. Este căsătorit cu femeia de care s-a îndrăgostit în liceu și împreună au doi copii.