Ambasada SUA, mesaj amuzant de Ziua Limbii Române: Unele frumuseți există doar în limba română / video

Steagul Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Agerpres

Ambasada SUA la București a celebrat Ziua Limbii Române printr-un videoclip amuzant publicat pe pagina de Facebook.

Materialul este construit în jurul ideii că unele cuvinte românești concentrează în doar câteva litere sensuri pentru care în engleză ar fi nevoie de explicații mult mai lungi.

Video:

În videoclip, o reprezentantă a Ambasadei îi cere unui asistent AI să traducă în limba română descrieri foarte lungi ale unor stări sufletești și emoții.

Prima este o descriere elaborată despre nostalgie, iubire și dorul față de un loc și un timp îndepărtat, la care asistentul AI răspunde scurt: „Dor”.

„A rezumat întregul meu paragraf în trei litere?”, a spus reprezentanta Ambasadei.

Experimentul a continuat cu o descriere amplă a unei stări de liniște, calm, armonie și pace sufletească, la care asistentul AI a răspuns din nou scurt: „Tihnă”.

„Așteaptă. Tocmai a rezumat întregul meu paragraf în cinci litere?”, a spus reprezentanta.

Clipul se încheie cu un ultim exemplu, care descrie o afecțiune pură, blândă și dulce față de o persoană foarte dragă sufletului. Răspunsul asistentului AI a fost la fel de simplu ca la primele două: „Drag”.

Când este rugat să traducă „drag” în engleză, AI-ul nu găsește un cuvânt care să aibă exact același sens.

„Unele frumuseți există doar în limba română”, a spus aceasta la final.

Gluma reiese din reacția reprezentantei Ambasadei SUA care observă că AI-ul reduce explicații întregi la câteva litere.

Ziua Limbii Române este sărbătorită în fiecare an la 31 august.

Mesajul Ministerului Culturii de Ziua Limbii Române

Limba este un spaţiu al fiinţei şi al fiinţării, iar de Ziua Limbii Române sărbătorim acest spaţiu şi recunoaştem datoria de a-l păstra curat şi viu, deschis şi dinamic, conservator şi inovator deopotrivă, a transmis Ministerul Culturii.

Limba maternă îţi poate fi multe lucruri, dar, înainte de toate este, îţi este spaţiu. Este un loc unde se află acasă. Un teritoriu spiritual pe care îl locuieşti şi care te locuieşte, cu tot ce implică asta. Înainte de a vorbi româneşte, simţim în română, gândim în limba română şi devenim cineva sau altcineva în aceeaşi limbă română. Înainte de a articula cuvintele, procesăm senzaţii, concepte, emoţii traduse în sistemul abstract sau în structura concretă a limbii române. Cu timpul, descoperim cât de multe încap în acest spaţiu: amintirile noastre, poveştile noastre de viaţă, paginile ultimei cărţi citite, versurile unor cântece din alte timpuri, vocile unor personaje de pe scenă; felul în care ne strigăm bucuria sau speranţa, felul în care ne plângem dorul sau tristeţea. Este limba în care ne recunoaştem, oriunde ne-am afla, se arată în mesajul transmis luni de Ministerul Culturii.

Limba este un spaţiu al fiinţei şi al fiinţării, au afirmat reprezentanţii MC, aceştia mulţumindu-le celor care se îngrijesc de ea şi care i se dedică prin munca lor: scriitori, profesori, traducători, actori, jurnalişti, editori, bibliotecari.

De Ziua Limbii Române, nu avem nevoie de vorbe mari. Avem nevoie de vorbe rostite cu atenţie. Şi cu duioşie. Le mulţumim celor care se îngrijesc de ea şi care i se dedică prin munca lor: scriitori, profesori, traducători, actori, jurnalişti, editori, bibliotecari...Le mulţumim, deopotrivă, părinţilor şi bunicilor care o transmit prin viu grai. Le mulţumim celor care, departe de ţară, continuă să citească, să scrie, să gândească şi să vorbească româneşte. Le mulţumim tuturor acelora care, locuind în alte spaţii lingvistice materne, vizitează limba română, fie pentru o vreme, fie pentru o viaţă şi o asimilează ca loc al propriei spiritualităţi. Sau al propriei identităţi. Limba este un spaţiu al fiinţei şi al fiinţării. De Ziua Limbii Române, sărbătorim acest spaţiu şi recunoaştem datoria de a-l păstra curat şi viu, deschis şi dinamic, conservator şi inovator deopotrivă. Primitor, generos, puternic, robust, autentic. La mulţi ani tuturor celor care vorbesc, scriu, citesc şi visează în limba română!, se precizează în mesajul transmis de Ministerul Culturii.

Limba Română, sărbătorită timp de două zile în grădina Institutului Cultural Român

Institutul Cultural Român a redeschis, la sfârşitul săptămânii trecute, porţile grădinii sale din Aleea Alexandru nr. 38, cu prilejul Zilei Limbii Române, printr-un program de evenimente culturale şi educative dedicat limbii române, culturii şi valorilor care îi apropie pe românii din ţară de comunităţile istorice şi de diaspora.

Aproximativ 500 de persoane au participat, în cele două zile de evenimente desfăşurate în grădina ICR, la ateliere pentru copii, un concert de muzică românească şi proiecţia filmului "Hotarul", organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România.

Redeschiderea grădinii ICR a oferit astfel publicului un spaţiu de întâlnire în jurul unuia dintre cele mai importante repere ale identităţii româneşti: limba. Evenimentele au urmărit să transforme celebrarea Zilei Limbii Române într-o experienţă care să aducă împreună generaţii diferite şi să pună în valoare atât dimensiunea culturală a limbii, cât şi rolul acesteia în păstrarea identităţii româneşti.

În prima zi, copiii au fost invitaţi la seria de ateliere "Aventuri în grădina Limbii Române", în cadrul cărora au descoperit proverbe, zicători, cuvinte româneşti şi fragmente din literatura pentru copii, pe care le-au transpus în desene, semne de carte şi lucrări colective. Seara a fost dedicată muzicii, prin concertul "Armonii ale limbii române", susţinut de soprana din Basarabia Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeşteanu şi pianistul Valentin Cucu.

Programul din grădină a continuat duminică, prin proiecţia filmului "Hotarul", o comedie regizată de Ion Borş şi Ruslan Moroşan, care a adus în prim-plan, cu umor, conflictele şi relaţiile dintre oamenii unui sat din Republica Moldova.