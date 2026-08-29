Topul „interzis” în Canada: ce produse și servicii americane boicotează canadienii în războiul comercial declanșat de Trump

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Un număr tot mai mare de canadieni renunţă la produsele şi serviciile americane, ca urmare a războiului comercial declanşat de Donald Trump şi la afirmațiile acestuia de a anexa țara vecină.

Peste 3.500 de persoane au relatat pentru The Guardian cum renunță la produsele și serviciile ”Made in USA”. Ei au afirmat că citesc etichete la fiecare produs pe care vor să îl cumpere, îşi mută investiţiile în companii canadiene sau conduc ore în plus, cu scopul de a evita orice escală în Statele Unite.

De menționat este că și costurile sunt mai mari, iar documentarea este obositoare. Însă sentimentul este împărtăşit de mulţi canadieni, respectiv încrederea în vecinul american s-a rupt, posibil iremediabil.

„Produsul canadian este întotdeauna prima alegere”

William McDonald, în vârstă de 38 de ani, mecanic auto specializat în motoare diesel din Thunder Bay, Ontario, afirmă că „ produsul canadian este întotdeauna prima alegere”, chiar dacă asta înseamnă costuri săptămânale mai mari.

„De cum a început Trump să pună tarifele alea, în februarie 2025, am început să boicotez produsele americane. Evitarea produselor americane mi-a crescut cheltuielile şi tot o fac cu plăcere. Beam bere americană, dar acum beau bere canadiană, iar asta mă costă în plus 1.000 de dolari canadieni (n.red. 720 de dolari americani) pe an. La fel, cumpărăturile mă costă cu vreo 50 de dolari mai mult pe săptămână, dar mai munceşti o oră în plus ca să acoperi diferenţa”, a spus el.

William McDonald a comparat comportamentul lui Donald Trump cu privire la Canada cu „bătăuşul din curtea şcolii care ţipă şi bate din picioare când nu primeşte reacţia speriată la care se aştepta”.

Săptămâna aceasta, Statele Unite au impus tarife de 50% pe bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari. Premierul canadian Mark Carney a promis să răspundă „dolar cu dolar”, după eşecul negocierilor comerciale dintre cele două state, în weekendul trecut. Donald Trump a ripostat joi și a ordonat guvernului federal să redenumească lacul Ontario în lacul America.

Astfel lucruri au amplificat boicotul larg răspândit al produselor şi serviciilor americane, început de canadieni la începutul lui 2025, ca reacţie la războiul comercial al preşedintelui american şi la ameninţările că îşi va anexa vecinul din nord - Canada.

Cele mai dese răspunsuri ale celor peste 3.500 de canadieni chestionați. Top produse și servicii canadiene boicotate

Cumpărarea exclusivă de alimente canadiene, inclusiv legume şi fructe proaspete, dar şi renunţarea la călătoriile peste graniţă, spre sud, au fost printre cele mai frecvente răspunsuri ale celor peste 3.500 de canadieni chestionați.

Ei au spus că au încetat să mai plătească pentru tehnologie americană, respectiv servicii de streaming precum Netflix, Amazon Prime, Apple TV şi Disney+, carburan, autovehicule precum Tesla, dar şi whisky-uri precum Jack Daniel's. Au fost evitate şi reţele sociale ca X, Facebook şi Instagram.

În iulie 2026, un sondaj Angus Reid arăta că 40% dintre cumpărători se uitau activ la provenienţa produselor. Cei mai mulţi dintre ei evitau, pe cât posibil, mărfurile din SUA.

Acronimele ABUS (Anything but US – „Orice, numai american nu”) sau ABUSA (Anywhere but USA – „Oriunde, numai în SUA nu”), dar şi sloganul „Elbows Up!”, un termen din hochei pentru o apărare fermă – au început să apară în Canada în 2025.

„Cred că trebuie să fii în Canada ca să înţelegi cât de adâncă e ostilitatea faţă de SUA… inclusiv de-a lungul întregului spectru politic”, a zis Denise din Winnipeg, Manitoba.

„Citesc etichetele de pe alimentele ambalate şi, dacă e făcut în SUA, nu cumpăr”

Elizabeth Lorenz, în vârstă de 68 de ani, profesoară pensionară care locuieşte în Nanaimo, British Columbia, afirmă că e dispusă să schimbe o reţetă ca să ocolească lipsa anumitor ingrediente.

„Citesc etichetele de pe alimentele ambalate şi, dacă e făcut în SUA, nu cumpăr”, a zis ea. „Pastele Annie's sunt un exemplu de produs pe care nu-l mai cumpăr. Magazinele oferă tot mai multe legume şi fructe din Mexic, Peru, Guatemala, Chile şi Africa de Sud.

Deşi asta înseamnă că transportul acestor produse a contribuit la mai multă degradare a mediului decât dacă aş cumpăra produse americane, indignarea mea faţă de lăcomia şi corupţia Americii învinge (scuze pentru joc de cuvinte) grijile mele ecologice. Şi-a plantat în grădină igname şi cartofi dulci, „de vreme ce se găsesc doar igname şi cartofi dulci cultivaţi în America”, spune ea.

Mulţi dintre cei care au scris pentru sursa citată au relatat că încrederea în vecinul american a fost ruptă iremediabil.

„Nu mă voi întoarce la produse americane, nici dacă se schimbă regimul, pentru că SUA sunt de neîncredere”, spune Sarika, 61 de ani, cadru universitar din Vancouver. „E păcat, pentru că mulţi dintre noi, în regiunile de graniţă, avem prieteni de partea cealaltă şi nu vrem să le vedem afacerile şi oraşele suferind, dar poate că americanii se vor implica acum ceva mai mult în a vota şi a susţine un guvern şi un sistem comercial mai corecte şi mai drepte”.

„Îmi petrec vacanţele în Mexic, în Republica Dominicană şi în Europa”

Jane, 54 de ani, profesoară, a afirmat că achiziționează de peste un an doar alimente şi băuturi canadiene. Mai mult, a renunţat şi la călătoriile în SUA, mergând pe drumuri mai lungi ca să vadă meciuri în Canada.

„Îmi petrec vacanţele în Mexic, în Republica Dominicană şi în Europa”, spune Jane, care locuieşte în Camlachie, Ontario. „Mergeam la Detroit la meciuri sau concerte şi luam benzină şi cumpărături înainte să mă întorc în Canada. De peste un an, conduc patru ore până la Toronto pentru aceleaşi pentru aceleaşi evenimente la care, în mod normal, aş fi condus doar o oră, în SUA”.

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