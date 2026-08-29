Trei posibili candidați pentru Cotroceni. Semnalul că urmează retragerea lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre șansele unui nou guvern în România, cât de curând, apreciind că pare că Ilie Bolojan e pregătit de retragere, dar va rămâne un vector de influență important în politica românească, mergând spre alegerile prezidențiale.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, la RomâniaTv, despre situația guvernării din România. ”De ce vrei premier? E clar de ce! Ca să ai Puterea în România, din toate punctele de vedere” spune Bogdan Chirieac, care continuă prin a lansa un scenariu despre premierul interimar Ilie Bolojan:

”Ilie Bolojan a trecut în funcția de premier. A fost și președinte interimar și va candida și la prezidențiale mai devreme de 2030”.

Deși speră că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că ar însemna suspendarea președintelui Nicușor Dan, despre care spune că ”se dovedește un președinte foarte bun”, Bogdan Chirieac se așteaptă ca AUR și PNL- USR să încerce suspendarea din funcție a președintelui.

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Analistul politic consideră, în ceea ce-l privește pe Dominic Fritz, primar al Timișoarei pentru încă 30 de zile, după promulgarea legii ANI, că acesta nu va candida, deși ar fi putut fi o variantă, dar nu după dezastrul lăsat în urmă de fostul președinte Klaus Iohannis:

”Planul ar fi putut să existe - și ar fi fost lăudabil, pentru că, totuși, dacă Germania te ia sub aripa sa, nu ar fi rău pentru România. Germania nu e Federația Rusă, dar, după dezastrul lăsat în urmă de Klaus Iohannis, cel puțin în ultimii doi-trei ani de mandat, încrederea în Germania și în germani s-a diminuat foarte mult în România. Dominic Fritz avea tot ce-i trebuie pentru a fi viitorul președinte al României, dacă Klaus Iohannis ar fi avut mandate de succes. N-a avut, dimpotrivă, a fost un dezastru și atunci i-a invalidat posibilitatea aceasta”.

În continuare, Bogdan Chirieac lansează scenariul a trei candidați la alegerile prezidențiale:

”Cred că vom avea trei candidați: unul naționalist, în persoana lui Călin Georgescu sau George Simion, alături de Ilie Bolojan și Victor Ponta. Sunt oameni cu șanse reale la viitoarele alegeri prezidențiale”.

În ceea ce privește guvernarea, Bogdan Chirieac se declară optimist că, în curând, vom avea un guvern cu drepturi depline, în funcție și de negocierile din săptămâna următoare. ”Vom avea un guvern dacă vrea Ilie Bolojan și, din cum se mișcă, pare că proiectul său politic e servit și s-ar putea retrage temporar din această funcție pentru a-și construi imaginea în opoziție. Și o să vedeți imaginea construită. La resursele pe care le are, de care dispune, și logistice, și financiare, și umane, Bolojan rămâne un candidat de temut și un politician foarte influent în România.

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Ne place, nu ne place, noi vedem ce se întâmplă. Sigur că nu îl ajută povestea cu DNA-ul, nu-l ajută nici povestea cu doamna Oana Gheorghiu, cu firmele de software, cu acuzațiile făcute de domnul acela de la direcția de digitalizare, de la ADR. Dar va trece peste asta, grație propagandei. Deși propaganda a încercat o lovitură de curând, gen biliard. De fapt, era un atac la președintele Nicușor”.