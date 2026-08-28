Daniel Băluță, mesaj ferm privind tăierile din București: Nu se poate face economie pe seama oamenilor vulnerabili

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și președinte PSD București. Sursa foto: Agerpres

Daniel Băluță a transmis un mesaj ferm în contextul reducerii ajutoarelor acordate de Primăria Capitalei persoanelor cu dizabilități, gravidelor și familiilor cu copii și a atras atenția că economiile nu trebuie făcute pe seama oamenilor vulnerabili.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre necesitatea menținerii sprijinului pentru persoanele vulnerabile și a spus că măsurile de economisire nu trebuie să afecteze persoanele cu dizabilități, familiile acestora sau tinerele mame.

"PSD București nu va susține niciodată măsurile prin care se fac economii pe seama oamenilor care au nevoie cel mai mult de ajutor!

Să ajuți o persoană cu dizabilități să ducă o viață cât mai apropiată de normalitate și să se integreze în societate, să sprijini părinții unui copil cu dizabilități, care duc în fiecare zi o luptă pe care mulți dintre noi nici nu ne-o putem imagina, sau să îi oferi unei tinere mame un ajutor pentru analize, medicamente ori lucrurile de care are nevoie copilul ei în primele luni de viață nu înseamnă nici populism, nici pomană! Sunt lucruri firești într-o societate normală. Cu atât mai mult acum, când costul vieții a crescut, iar pentru foarte multe familii fiecare sută de lei contează. Un primar general trebuie să fie primarul tuturor bucureștenilor. Și al celor puternici, și al celor care, într-un anumit moment al vieții, au nevoie de sprijin”, a transmis Daniel Băluță.

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Bucureștiul are nevoie de investiții și de o gestionare eficientă a banului public

Potrivit acestuia, Capitala are nevoie de investiții și de o gestionare eficientă a banului public, dar protejarea celor aflați în dificultate trebuie să rămână o prioritate.

"Înțelegem foarte bine că Bucureștiul are nevoie de investiții. Are nevoie de infrastructură, de transport public mai bun, de termoficare, de străzi, spitale și școli. Are nevoie și de ordine în cheltuirea banului public.

Dar un oraș nu se construiește doar din beton, asfalt și proiecte de infrastructură. Un oraș este, înainte de toate, despre oamenii care trăiesc în el. Iar grija față de cei vulnerabili nu poate fi trecută la capitolul „cheltuieli de care ne putem lipsi”, a transmis Daniel Băluță pe pagina de Facebook.

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