Claudiu Năsui (USR), propus ministru în Guvernul Republicii Moldova/ Anunțul făcut de deputat, care a primit și cetățenia Moldovei - UPDATE

Claudiu Năsui, deputat USR. Sursa foto: Agerpres

Deputatul USR Claudiu Năsui a fost propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în noul Guvern al Republicii Moldova, a anunțat, marți, premierul moldovean Vasile Tofan.

UPDATE: Claudiu Năsui a primit cetățenia Republicii Moldova

Claudiu Năsui a primit și cetățenia Republicii Moldova, conform unui decret semnat de președinta Maia Sandu și publicat astăzi. Totodată, acesta va ocupa și funcția de vicepremier în cadrul Guvernului Tofan.

Știre inițială

Premierul moldovean Vasile Tofan a anunțat, marți, că deputatul USR Claudiu Năsui este propunerea de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul Republicii Moldova.

„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, se arată într-o postare a premierului de la Chișinău.

Claudiu Năsui a acceptat propunerea. Va fi ministru în Guvernul de la Chișinău

Claudiu Năsui a confirmat acceptarea desemnării prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume.

Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori, le agravează atunci când intervine în economie. Bogăția și prosperitatea, înainte de a putea fi redistribuite de stat, trebuie mai întâi produse, iar premisele necesare pentru aceasta sunt tocmai valorile pieței libere, care au funcționat oriunde au fost aplicate”, a spus Claudiu Năsui, pe pagina sa de Facebook.

Astfel, după acceptarea propunerii de ministru, Năsui va trebui să renunțe la mandatul de deputat în Parlamentul României, cele două funcții fiind incompatibile.

„(...) Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului. Premierul Tofan are misiunea grea, dar onorantă, de a-și conduce țara în direcția potrivită: cea a libertății și a apropierii de România și de Europa. Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european”, a mai spus Năsui.

De ce a fost ales Claudiu Năsui pentru funcția de ministru

Claudiu Năsui „a studiat economia la Universitatea Paris-Dauphine și finanțele la Universitatea Bocconi, a lucrat în sectorul financiar, inclusiv la PwC și BCR, și deține certificarea internațională CFA. După anii de studii și experiența acumulată în afara țării, a ales să revină în România și să se implice în viața publică. A intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 - 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României. De-a lungul acestei perioade, și-a construit un profil foarte clar: mai puțină birocrație, mai multă transparență în modul în care statul cheltuiește banii, mai multă disciplină în sectorul public și mai mult spațiu pentru antreprenori”, se arată în prezentarea făcută de premierul Tofan.

Vasile Tofan a adăugat că Guvernul de la Chișinău „are nevoie de acest tip de energie la Ministerul Economiei”, Claudiu Năsui fiind cunoscut pentru că „a susținut constant reforme curajoase”.

Prioritățile mandatului lui Claudiu Năsui la Ministerul Dezvoltării din Republica Moldova „vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii”.

„Vrem ca Ministerul Economiei să devină unul dintre principalele motoare ale reformei statului și ale creșterii economice. Am spus la învestirea Guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare”, se mai arată în comunicatul transmis de șeful Guvernului de la Chișinău.

De asemenea, propunerea lui Tofan pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare este Eugeniu Osmochescu, un economist și specialist în politici publice.

Guvernul condus de Vasile Tofan a fost învestit de Parlamentul Republicii Moldova pe 21 iulie, după demisia lui Alexandru Munteanu.