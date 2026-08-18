Hashtagul se mobilizează: Uniți îl salvăm pe Fritz

Foto: Agerpres

Dominic Fritz ar putea rămâne fără funcție publică, dar nu și fără susținere. Hashtagul se mobilizează pentru salvarea primarului Timișoarei.

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, susține că, prin sesizarea CJUE, cu privire la noua lege ANI, Dominic Fritz ar puta rămâne primarul Timișoarei. Acesta subliniază că ”neretroactivitatea și principiul securității juridice sunt Carta UE”. În continuare, afirmă ”eu îl ajut”, deși nu este clar cum o va face, făcând apel la ceilalți să se organizeze.

”Dominic rămâne primar dacă prin instanță sesizăm CJUE. Indiferent de AUR, PSD, CCR, neretroactivitatea și principiul securității juridice sunt Carta UE. Eu îl ajut. NOI ne organizăm?” scrie Vlad Gheorghe, pe Facebook.

”Luptați pentru dreptate, domnule Fritz”

Unele reacții au fost în asentiment cu acesta:

Hai băieți, se poate, dreapta se poate unii într-o veritabilă alianță.

Vă susțin, sunt mereu de partea adevărului și dreptății. Uniți toți împreună vom reuși să ne apărăm drepturile și țara.

Respect și succes mai departe domnule Dominic Fritz. Luptați pentru dreptate.

Nu-i vorba de Fritz. În locul lui putea fi primar PSD, PNL, AUR. Este vorba despre aplicarea corectă și respectarea Constituției. Riscăm să ajungem țară de babuini.

Alături de Fritz primarul Timișoarei!

”Turul II înapoi! Lasconi președinte”

Altele i-au criticat demersul și au susținut plecarea lui Dominic Fritz din funcție.

”Când oamenii îți transmit clar că nu te mai vor într-o funcție, să te agăți cu orice preț de acel scaun nu mai înseamnă responsabilitate, ci orgoliu. Fritz și Bolojan par să nu fi înțeles acest lucru. În loc să facă un pas înapoi și să lase loc unor oameni capabili să aducă echilibru și să coaguleze o majoritate, aleg confruntarea, dezbinarea societății și sacrificarea propriilor partide. Nicio funcție nu este mai importantă decât oamenii și niciun politician nu este de neînlocuit. Uneori, un pas înapoi pentru tine înseamnă un mare pas înainte pentru ceilalți.” arată un comentariu.

Alții fac comparație cu anularea turului II al alegerilor prezidențiale: ”Ajută-l și pe Georgescu. Cu turul 2, e situație identică”, ”Să vă organizați puțin să sesizați și anularea alegerilor, atunci spuneați bravo CCR! Hai Turul 2 înapoi! Lasconi președinte!”, ”Cum rămâne cu anularea alegerilor… atunci a fost constituțional? Vorba cântecului `vin ai noștri, pleacă ai voștri, noi rămânem tot ca proștii`”.

”Nu ne face nimeni ordine în partid”

Anterior, Ionuț Moșteanu a anunțat că partidul a decis ”convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susţinere pentru preşedintele partidului, Dominic Fritz. Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - faţă de oamenii care şi-au pus încrederea în noi”.

”Vor să te facă să te simți singur în propria țară”

Și Dominic Fritz a făcut un apel pentru susținerea sa: ”Vă mulțumesc pentru miile de mesaje de susținere. Solidaritatea voastră a contat enorm. Este însă important să înțelegem că revolta voastră nu este doar despre mine. Este despre demnitatea timișorenilor și despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, care ne afectează viața tuturor. Mulți mi-ați scris că abuzul PSD vă face să vă întrebați ce mai căutați în această țară și dacă nu ar trebui să plecați. La asta țin să vă răspund. Am început să mă implic în politică tocmai pentru că nu am suportat să văd cât de mulți oameni cred că lupta este deja pierdută. M-am mutat în România în 2019 și am candidat la Primăria Timișoara pentru a arăta că se poate construi ceva în această țară. Cred că am demonstrat, la Timișoara și alături de colegii din toată țara, că se poate.

Tocmai cu asta îi speriem de moarte pe mafioții sistemului.

Ținta principală a execuției mele nu sunt eu, ci ești tu. Vor să te facă să te simți singur în propria țară. Eu țin capul sus. Sunt mai hotărât ca niciodată să nu-l plec în fața acestor borfași care, de zeci de ani, ne fură șansa la o viață mai bună.

Refuz să fiu umilit. Te rog și pe tine să faci la fel. Suntem foarte mulți și nu avem voie să obosim sau să ne lăsăm intimidați. Nu voi pleca nicăieri. Timișoara este și va rămâne casa mea. Nu voi trăda niciodată încrederea celor care m-au votat.

Dacă susții statul de drept și libertatea în România, dacă ești alături de mine, fă-ți vocea auzită. Scrie pe rețelele sociale despre revolta ta, publică un videoclip pe TikTok, distribuie acest mesaj, vorbește cu prietenii și cu familia sau vino la un protest. Orice gest contează. Trebuie să ne susținem reciproc. Au crezut că ne pot opri. Dar abia am început” a transmis Dominic Fritz.

CCR a decis că este constituțional amendamentul numit ”Fritz”, prin care ”persoanelor faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”. Acesta a fost introdus de PSD.

