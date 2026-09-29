Georgiana Teodorescu (AUR-ECR): Noua PAC, co-negociată de Siegfried Mureșan, poate tăia cu aproximativ 23% banii pentru agricultura României

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu. Sursa foto: AUR

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu îl somează pe premierul desemnat Siegfried Mureșan să răspundă cu privire la riscul reducerii cu aproximativ 23% a finanțării alocate agriculturii României în viitoarea Politică Agricolă Comună a UE.

Europarlamentarul AUR/ECR Georgiana Teodorescu susține că noua Politică Agricolă Comună a UE, co-negociată de Siegfried Mureșan, poate reduce cu aproximativ 23% finanțarea agriculturii României, de la circa 21,5 miliarde de euro, la aproximativ 16,5 miliarde de euro.

Ea îi cere explicații premierului desemnat cu privire la dispariția actualului Pilon II ca anvelopă distinctă și la garanțiile pe care România le va avea pentru investiții, irigații și dezvoltare rurală.

Georgiana Teodorescu: Viitoarea Politică Agricolă Comună poate lovi direct agricultura românească

"Viitoarea Politică Agricolă Comună poate lovi direct agricultura românească. În actualul exercițiu financiar, România beneficiază de aproximativ 21,5 miliarde de euro prin cei doi piloni ai PAC, aproape 13,8 miliarde pentru plăți directe și aproximativ 7,7 miliarde pentru dezvoltare rurală. În noua arhitectură propusă de Comisia Europeană, alocarea identificată pentru agricultura României este de aproximativ 16,5 miliarde de euro. Raportată la finanțarea actuală, diferența înseamnă un minus de aproximativ 23%, înainte să mai luăm în calcul inflația.

Comisia Europeană prezintă însă noua alocare ca pe o creștere a sprijinului pentru fermierii români. Problema este modul în care face comparația. În noua structură, vechiul Pilon II pentru dezvoltare rurală nu mai există ca anvelopă separată și garantată în forma actuală, fiind integrat în Planurile Naționale și Regionale de Parteneriat. Comisia arată că statele vor putea folosi și alte resurse din aceste planuri pentru agricultură și mediul rural, dar acești bani nu sunt echivalentul unei alocări agricole garantate.

Pentru România, asta înseamnă mai puțină predictibilitate exact într-un domeniu în care avem nevoie de investiții masive în irigații, procesare, modernizarea fermelor și dezvoltarea satului românesc. În plus, fermierii români riscă să rămână în continuare sub nivelul de sprijin pe hectar al agricultorilor din statele vestice, în condițiile în care noua formulă de convergență propusă de Comisie nu garantează egalizarea plăților. La toate acestea se adaugă propunerea plafonării plăților la 100.000 de euro pe fermă, o măsură care poate afecta puternic inclusiv structura agricolă specifică României. Comisia confirmă că plafonarea la 100.000 de euro face parte din arhitectura propusă pentru PAC 2028-2034", a declarat europarlamentarul AUR/ECR, Georgiana Teodorescu, potrivit unui comunicat de presă.

Siegfried Mureșan, co-raportorul Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii

Georgiana Teodorescu spune că în contextul în care Siegfried Mureșan este co-raportorul Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii și mâine, 30 septembrie, va cere votul de încredere în Parlament, după ce a fost desemnat pentru funcția de premier al României, este obligat să vină cu explicații în acest sens.

"Iar aici Siegfried Mureșan are o obligație suplimentară să răspundă. Mâine cere votul Parlamentului pentru funcția de prim-ministru, iar în același timp este co-raportorul Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al Uniunii. Cum vede faptul că România poate ajunge de la aproximativ 21,5 miliarde de euro pentru agricultură la circa 16,5 miliarde? Cum explică dispariția actualului Pilon II ca anvelopă distinctă și ce garanții are pentru dezvoltarea rurală? Va accepta ca fermierul român să rămână la 90% din nivelul de sprijin al celui occidental?

Înainte să ceară votul Parlamentului României, Siegfried Mureșan ar trebui să răspundă acestor întrebări. Pentru fermierii români nu contează exercițiile de comunicare prin care o reducere efectivă este prezentată drept succes. Contează câți bani vor exista în realitate pentru subvenții, investiții, irigații și dezvoltare rurală după 2028", a mai declarat Georgiana Teodorescu.

Reamintim în acest context că recent Clubul Fermierilor Români (CFRO) a solicitat includerea agriculturii și a lanțului valoric agroalimentar în strategia economică pe termen lung a României, pentru perioada 2028-2034, având ca priorități investițiile în irigații și managementul apei, procesare și gestionarea riscurilor agricole.