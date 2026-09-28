Locuiești în Sectorul 4? Taxele și impozitele pot fi plătite de acasă

Imagine cu bani. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Sectorului 4 a explicat că locuitorii sectorului își pot plăti taxele și impozitele de acasă, iar cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia pot folosi automatele SelfPay din magazine sau pot primi ajutor la primărie.

„Vă invidiez foarte mult, să știți, eu stau în Sectorul 1. Deci, pentru un cetățean al Sectorului 4, mai e nevoie să vină la ghișeu ca să plătească taxele și impozitele sau poate să facă toate aceste lucruri de acasă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

Video:

„Toate aceste lucruri pot să le facă de acasă. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu aplicațiile, avem versiunea de plată la supermarket. Și vă dau un exemplu simplu: eu nu știu să folosesc, nu am telefon mobil, nu am nicio aplicație, nu am nimic din toate lucrurile astea, dar putem să mergem la magazinul de pâine unde este ghișeul SelfPay și acolo putem să plătim.

Dacă nici lucrul acesta nu îl putem face, avem și a treia versiune: putem veni la primărie, unde ne îndrumă și ne ajută cineva să le folosim”, a spus Daniel Băluță.