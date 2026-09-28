Sorin Grindeanu, după decizia lui George Simion privind ziua votului pentru Guvern

Imagine cu Sorin Grindeanu, liderul PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu anunță că PSD va participa la audierile miniștrilor și la votul de învestitură pentru Guvernul Siegfried Mureșan și critică AUR.

Într-o conferință de presă susținută luni dimineață, Sorin Grindeanu a precizat că propunerea pe care le-o va face colegilor săi va fi să fie prezenți atât în sala de plen la votul de învestitură pentru Guvernul Siegfried Mureșan, cât și în comisii acolo unde vor fi audiați miniștrii.

„Propunerea pe care le-o voi face colegilor mei e să fim în sală la audierile miniștrilor, pentru că altfel nu va fi cvorum și prelungim momentul în care va exista acest vot negativ.

Aș interpreta această absență a celor de la AUR, și din comisii, și din plen, ca încă o dovadă - mai ales văzând anunțul de dimineață al lui George Simion, cum negociază AUR cu toată lumea - că cel care i-a ținut în funcție până acum pe Bolojan și pe restul sunt cei de la AUR.

Eu am să le propun colegilor mei să mergem în sală și să asigurăm cvorumul. La fel, colegii mei vor merge în comisii, vor face audieri, vor pune întrebări pentru fiecare dintre cei care sunt pe lista de potențiali miniștri“, a precizat, într-o conferință de presă transmisă pe pagina sa de Facebook, liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

Ulterior, liderul social-democrat a răspus unei întrebări privitoare la colaborarea cu AUR într-o viitoare formulă de guvernare, după ce Guvernul Mureșan va pica.

„Spuneați despre mesajul lui George Simion, din această dimineață, că este deschis să negocieze cu toată lumea, pentru formarea unui guvern. La consultările de la Palatul Cotroceni, după ce guvernul Mureșan va pica, cel mai probabil, cu ce mandat veți merge? Dacă veți fi desemnat premier, cu cine veți purta discuții? Veți discuta inclusiv cu cei de la AUR? Cu George Simion?”, a fost întrebat Sorin Grindeanu de o jurnalistă.

„În primul rând, haideți să vedem votul de miercuri, deși nu cred că vor fi surprize. Guvernul Mureșan va pica. Haideți să vedem pe cine va desemna președintele sau dacă nu va desemna pe nimeni și va intra în procedură de alegeri anticipate. Dacă voi fi desemnat eu, voi discuta cu toată lumea. Vom vedea care va fi finalitatea acestor discuții ”, a declarat liderul PSD.

Reamintim că, în cursul zcestei dimineți, George Simion, a declarat că partidul pe care îl conduce nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan sau de altcineva. Potrivit acestuia, AUR negociază cu toate formațiunile politice pentru formarea unui guvern stabil, iar, în lipsa unei majorități, România ar trebui să ajungă la alegeri anticipate.