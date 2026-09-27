Omenirea se află la o răscruce: ori mergem către alte planete, ori ne întoarcem în Epoca de Piatră! Avertismentul lui Bogdan Chirieac

Atac rus asupra blocurilor de civili din Ucraina. Foto: Forțele de Apărare ale Ucrainei

Într-o analiză la România TV, analistul Bogdan Chirieac avertizează că „omenirea se află la o răscruce”.

Fiecare dintre noi simte o apăsare care nu mai dispare. Lumea pe care o știam stabilă, previzibilă și așezată pare că se destramă bucată cu bucată. Despre această neliniște s-a vorbit la România TV. Analistul politic Bogdan Chirieac a prezentat un tablou asupra direcției în care ne îndreptăm, de la amenințările care planează asupra omenirii până la incapacitatea liderilor politici de la noi din țară de a lăsa orgoliile laoparte.

„Ne-a înspăimântat pe toți războiul din Ucraina, care durează de patru ani și jumătate și sunt șanse mici să se mai termine repede. Rusia e disperată și atacă înspăimântător. China sprijină Rusia în timp ce președintele Xi ia masa la Casa Albă cu președintele Trump. Avem războiul din Iran, avem războaiele din Orientul Mijlociu”, spune Bogdan Chirieac.

Analistul politic a avertizat că oamenii de știință și vizionarii lumii trag deja semnalele de alarmă.

„Am rămas fără carburant, inteligența artificială este un pericol uriaș, așa cum ne anunță Bill Gates, care nu-i oricine, sau ne spune laureatul Premiului Nobel pentru Fizică. Cred că omenirea se află la o răscruce. Chiar se află la o răscruce în care ori reușim să trecem de ea și să mergem către dezvoltare, către alte planete, către cuceriri științifice inimaginabile, ori ne întoarcem în Epoca de Piatră cei care vor supraviețui”, avertizează Chirieac.

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În fața unui asemenea colaps, fiecare stat încearcă să găsească soluții. Polonia, de exemplu, a cerut trupe americane și a oferit finanțare pentru infrastructura militară a SUA pe teritoriul său. Aceasta este singura barieră care îl poate opri pe Vladimir Putin, susține analistul.

„Dar până una alta, Polonia are o idee bună cu plata pentru militarii americani. Cred că la ea ar trebui să gândească și România. Fiindcă dacă ai o bază militară permanent americană pe teritoriul tău, Rusia se gândește de două ori dacă se te atace. Că nu te atacă cu cohortele de tancuri, cu coloanele de tancuri, cum a făcut cu Kievul 64 de kilometri, distrusă toată, de drone și de aviație. Nu, te atacă în război hibrid. Se aruncă în aer o fabrică de armament, cum s-a întâmplat la Cugir, dar nu încearcă să se arunce în aer un avion cu armament, cum era să se întâmple la Leipzig”, susține Bogdan Chirieac.

„Și mai vine și fizicianul și ne spune că riscul izbucnirii unui conflict nuclear s-a amplificat, iar orizontul de siguranță nu depășește 35 de ani. Adică dumneavoastră spuneți că e un moment de răscruce, ori trecem, ori cine știe ce va fi, pentru că uitați ce tensiune e peste tot”, spune moderatorul România TV, Ioan Korpos.

Bogdan Chirieac: „De aici e toată distrugerea”

Problema mare de la noi din țară rămâne incapacitatea liderilor politici de a se ridica la înălțimea pericolului istoric. În loc să asigure stabilitatea națională în fața amenințărilor și a inteligenței artificiale, partidele de la guvernare se blochează în orgolii.

„E războiul nuclear sau e inteligența artificială scăpată de sub control. Sau superinteligența, cum vrea să-i spună Trump. Deci, dacă nu reușim să ne punem de acord cu toții, vedeți că nu putem într-o țară mică, precum România, partidele politice nu se pot așeza la masă. Orgoliile sunt prea puternice. Un partid, precum PNL-ul, nu poate să treacă de orgoliul lui Ilie Bolojan și de aici e toată distrugerea. Cum se întâmplă la nivel mondial: cum trebuie să asambleze America, China cu Rusia, cu Iranul, cu Uniunea Europeană și așa mai departe și cu toate țările din Orientul Mijlociu”, conchide Bogdan Chirieac.