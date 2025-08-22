Data publicării:

EXCLUSIV  Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza

Sursa foto: Pexels

Există mai multe controverse privind incidentul produs la începutul lunii iulie, la Uzina Mecanică de la Cugir.

În noaptea de 1 spre 2 august, un incendiu însoțit de explozii s-a produs într-o hală de muniție a Uzinei Mecanice Cugir (UMC), una dintre cele două unități de producție de armament din Cugir, județul Alba. Focul a afectat aproximativ 700 de metri pătrați și 51.120 de cartușe calibru 14,5 și 5,56, dintr-un total de 727.760 de cartușe aflate în hală la momentul incendiului, potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Totuși, incidentul de la începutul lunii august continuă să stârnească controverse. Surse apropiate UMC au declarat că ministrul Economiei a făcut confuzie privind entitatea în care s-a produs incidentul, nefiind „foarte documentat” privind subiectul.

Totodată, există suspiciuni conform cărora actualul director al UMC, Mircea Augustin Trifan, ar urma să fie schimbat politic. De asemenea, că un cumnat de-al ministrului ar asigura paza la Fabrica de Arme Cugir, cea de-a doua entitate din cadrul ministerului. Despre toate aceste aspecte am discutat cu o sursă apropiată UMC, dar și cu ministrul Economiei, Radu Miruță.

„În Cugir sunt două entități diferite care aparțin Ministerului Economiei și fac parte din industria de apărare: FAC și UMC. Bănuiesc că domnul ministru nu a intenționat să facă confuzie între cele două entități, cu toate că situațiile i s-au explicat de la ambele entități. De la UMC i s-a explicat despre incidentul din 1-2 august, iar de la FAC e un conflict mocnit între reprezentantul sindicatului, Ioan Neagu, și proaspătul numit director general, Radu Coroamă. Dându-i-se informații din ambele direcții și nefiind foarte documentat, a produs o confuzie”, a explicat o sursă apropiată Uzinei Mecanice de la Cugir, sub protecția anonimatului, pentru DCNews.

Cum arătau măsurile de securitate la Cugir după anularea ordinului ministerial

În ianuarie 2025, obligativitatea ca persoanele care intră în fabricile de armament sau în depozitele de muniție să fie autorizate de minister a fost eliminată. După incidentul din august 2025, ministrul Radu Miruță a emis un ordin prin care această obligație a fost reintrodusă. Ordinul prevede verificări realizate împreună cu serviciile de informații clasificate.

Ministrul a declarat atunci că incendiul a fost anunțat la 112 „de un vecin”, nu de angajații fabricii, sugerând posibile deficiențe de securitate. Cu toate acestea, surse din cadrul uzinei susțin că măsurile de securitate nu au fost neglijate în perioada în care ordinul nu era în vigoare. Mai mult, acestea au fost chiar întărite după anularea ordinului ministerial.

„Față de măsurile de securitate blamate de către ministru, în perioada în care s-a suspendat ordinul respectiv privind accesul în societățile din industria de apărare, fiecare entitate și-a luat măsurile proprii. Nerenunțând la măsurile de securitate privind accesul în incinta societății, fiecare entitate deține câte o structură de securitate de specialitate, care gestionează inclusiv protecția fizică prin societățile de pază. Prin norme, proceduri interne.

De la anularea respectivului ordin al ministrului, am fost mai exigenți cu accesul, pentru că nu mai era responsabilitatea ministerului vizavi de autorizarea accesului, ci a noastră. Noi ne-am luat măsurile de precauție, adică aceleași proceduri cu solicitări din timp a celor care vor să viziteze: cu motivarea accesului, aprobarea conducătorului unității, proceduri de identificare după copii ale cărților de identitate, însoțiți în incintă de către cei care solicită accesul persoanelor respective.

Mai erau situații când veneau în zone care nu erau prevăzute de ordinul respectiv, zone deschise, administrative, unde nu necesita neapărat accesul prin acreditare. Așa încât s-au instituit niște tabele de acces temporar, dar tot prin identificare, tot prin control dublu. Și din partea structurii de securitate, și din partea firmei de pază. Tot așa, erau însoțiți”, a mai explicat sursa.

Partenerii comerciali, îngrijorați după declarațiile ministrului

Declarațiile ministrului în spațiul public de după incident îi determină pe partenerii comerciali ai uzinei să se îngrijoreze, mai punctează sursa. 

„Afirmațiile ministrului pe termen mediu și lung afectează relațiile comerciale cu partenerii de afaceri, furnizorii de materiale, cumpărătorii de produse finite. Ne afectează pe termen lung. Avem proiecte și planuri de viitor, de perspectivă. Partenerii se îngrijorează și ne pun întrebări - dacă e așa cum spune ministrul.

E jignitor, pentru că e un adevărat sistem care muncește. Un reprezentant mai mult politic aruncă pe piață informații, din calitatea lui de demnitar. Au greutate spusele dumnealui. Se bagă cu bocancii în ceva care funcționează. Asta e deranjant.

Se va discredita sub o formă sau alta. Dacă vine un control și verifică în documente și la fața locului, ministrul poate să zică ce vrea dumnealui. Dacă nu confirmă ce spune, se discreditează.

El atacă prin propagandă negativă, o rulează permanent. Pe asta se bazează. În toată zona asta a industriei de apărare, toți - mai mult sau mai puțin, au fost oameni implicați politic. Dar greșeala e că mulți dintre ei sunt incompatibile cu funcția respectivă”, a mai punctat sursa.

Reacția ministrului Radu Miruță

L-am contactat pe ministrul Economiei pentru o reacție în privința acestui caz. Radu Miruță a precizat că așteaptă concluziile anchetei derulate de Parchet și a exclus posibilitatea unei schimbări a actualului director al UMC pe criterii politice.

„Nu există vreo preocupare privind o schimbare politică. Acolo nu sunt oameni politici, cum se întâmplă la prefecți sau la secretarii de stat. Pe mine mă interesează buna desfășurare a companiei. În ceea ce privește situația de la UMC, aștept un raport al instituțiilor care fac cercetări în astfel de evenimente. Mă aștept cât de repede să-l primesc, dar nu e o anchetă ministerială sau administrativă. E o anchetă a Parchetului, iar, conform legii, n-am acces la detalii”, a declarat Radu Miruță, în exclusivitate pentru DCNews.

Eu nu am nicio informație potrivit căreia vreun partener comercial este îngrijorat. Dimpotrivă, am mers acolo să dau un semnal, după ce am verificat că, în urma incidentului, nu există nicio problemă cu contractele aflate în desfășurare. Nu am astfel de informații”, a mai spus ministrul, referindu-se la îngrijorările angajaților UMC privind relația cu partenerii comerciali.

Referitor la eventualitatea ca firma care asigură serviciile de pază la Fabrica de Arme Cugir să fie deținută de un cumnat de-al său, ministrul Economiei a promis că va oferi un răspuns clar în câteva zile, după ce va verifica personal situația. El a adăugat, de asemenea, că firma de pază de la UMC nu poate „avea vreo legătură cu firma vreunui cumnat, pentru că am văzut-o când am fost la incident”.

Conform aceluiași comunicat emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pe 13 august 2025, în urma incendiului produs la UMC se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de distrugere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

