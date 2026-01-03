Oana Țoiu iese la rampă, după operațiunea SUA în Venezuela: Ne interesează în mod deosebit un lucru

Intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela și capturarea liderului Nicolas Maduro au fost comentate, într-o postare pe Facebook, de Oana Țoiu. Ministrul Afacerilor Externe a anunțat coordonarea cu partenerii din Uniunea Europeană în legătură cu situația din Venezuela.

„Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și am discutat astăzi alinierea pentru o declarație comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU.

Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale“, transmite Oana Țoiu.

Comunitate cu rădăcini românești, în Venezuela

Ministrul Afacerilor Externe și-a îndreptat atenția asupra comunității cu rădăcini românești care locuiește în prezent în Venezuela.

„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE.

Avem începând de acum câteva ore un proces comun de informare reciprocă și asistență consulară între țările membre UE.

Ne pronunțăm pentru reținere și responsabilitate din partea autorităților și susținem inițierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democrație, un deziderat constant exprimat de cetățenii venezueleni“, a mai precizat ministrul Afacerilor Externe.

Oana Țoiu o susține pe María Corina Machado

Nu în ultimul rând, Oana Țoiu a spus că România și Uniunea Europeană au impus regimuri succesive de sancțiuni regimului de la Caracas, condus de Nicolas Maduro, regim din cauza căruia a suferit lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado.

„Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democratie, de voința venezuelenilor, însă regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit.

Împărtășim pe deplin prioritatea combaterii traficului de droguri și a criminalității organizate, care reprezintă o amenințare semnificativă la securitatea noastră comună.

Uniunea Europeană a instituit, și cu participarea României, regimuri succesive de sancțiuni la adresa regimului nedemocratic de la Caracas, inclusiv după desfășurarea profund viciată a alegerilor prezidențiale din iulie 2024. Uniunea Europeană și România nu l-au recunoscut pe Nicolas Maduro drept președinte legitim al Venezuelei“, a conchis Oana Țoiu.