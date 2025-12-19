Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol

Ștefan Popescu, analist de politică externă, semnalează într-o postare, publicată pe pagina sa de Facebook, o nouă gafă a Oanei Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe a avut în urmă cu trei zile o întâlnire cu Christopher W. Smith, diplomat american ce lucrează în Departamentul de Stat al SUA. Oana Țoiu a precizat în postarea de pe Facebook faptul că acesta este subsecretar de stat adjunct pentru Europa și Eurasia, însă potrivit lui Ștefan Popescu, „Deputy Assistant Secretary nu înseamnă subsecretar de stat adjunct“, ci „este echivalentul unui director general adjunct“.

„Este ridicol!“, a scris Ștefan Popescu.

