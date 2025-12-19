€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Politica Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Data actualizării: 18:47 19 Dec 2025 | Data publicării: 18:46 19 Dec 2025

Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Autor: Ioan-Radu Gava

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. Sursa foto: Agerpres
 

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe din partea USR, a făcut o nouă gafă, potrivit analistul de politică externă Ștefan Popescu.

Ștefan Popescu, analist de politică externă, semnalează într-o postare, publicată pe pagina sa de Facebook, o nouă gafă a Oanei Țoiu.

Ministrul Afacerilor Externe a avut în urmă cu trei zile o întâlnire cu Christopher W. Smith, diplomat american ce lucrează în Departamentul de Stat al SUA. Oana Țoiu a precizat în postarea de pe Facebook faptul că acesta este subsecretar de stat adjunct pentru Europa și Eurasia, însă potrivit lui Ștefan Popescu, „Deputy Assistant Secretary nu înseamnă subsecretar de stat adjunct“, ci „este echivalentul unui director general adjunct“.

„Este ridicol!“, a scris Ștefan Popescu.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO

Foto: Captură Facebook Ștefan Popescu

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stefan popescu
oana toiu
Christopher Smith
ministerul afacerilor externe
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Controversă cu Afacerea bumacului. Ponta: Faptul că Miruță plătește din banii publici de la Buget o datorie privată e ilegal
Publicat acum 11 minute
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat acum 12 minute
OLX și animalele de companie. Ce trebuie să știm înainte de a cumpăra
Publicat acum 19 minute
Oana Roman, confesiune despre munca din spatele banilor: „Nu renunțați. Abia la 50 de ani îmi permit lucruri la care doar visam”
Publicat acum 30 minute
Giorgia Meloni a blocat dorința Ursulei von der Leyen de a semna acordul UE-Mercosur: Polonia, Italia și Franța se opun
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat acum 20 ore si 7 minute
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 17 Dec 2025
Contre între Belarus și Rusia: Lukașenko spune că Ucraina a trezit „ursul adormit”, iar Zaharova îi răspunde
Publicat pe 17 Dec 2025
Te-au sunat, ți-au spus pe nume și ți-au solicitat să-ți confirmi creditul? Iată ce urmează
Publicat pe 17 Dec 2025
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close