România, absentă de la deciziile UE privind Ucraina. Victor Ponta: Acesta ne e locul. Oana Țoiu, ocupată să o susțină pe Buzoianu

Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă "o forţă multinaţională" în Ucraina și au anunțat că vor să susţină în mod "durabil" armata ucraineană, care să fie limitată la 800.000 de militari, potrivit unei declaraţii transmise guvernul german, informează Agerpres, citând AFP.

Această "forţă multinaţională pentru Ucraina" ar fi "compusă din contribuţii ale naţiunilor voluntare şi susţinută de Statele Unite". Documentul este semnat de liderii germani, francezi, britanici, danezi, olandezi, finlandezi, norvegieni, italieni, polonezi, suedezi şi de liderii UE, dar nu şi de SUA, potrivit sursei citate.

Victor Ponta: Acesta este locul României în politica europeană

În acest context, fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, atrage atenția că România lipsește de la principalele decizii luate de liderii europeni și o acuză pe ministrul de Externe, Oana Țoiu, că este mai preocupată să o apere pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, decât de diplomație.

"Liderii europeni au decis! Iar acesta este locul României în politica europeană: nu suntem prezenți, dar aflăm deciziile și le aplicăm.

"Ministra de Externe, ocupată să o susțină pe ministra Mediului, tot de la USR"

Nu întrebați unde este România, pentru că doamna ministru de Externe de la USR este ocupată să o susțină pe doamna ministru al Mediului, tot de la USR, și nu a apucat să-i spună președintelui Dan că are loc o reuniune.

Probabil am fost reprezentați de președintele Macron sau de președinta von der Leyen.

Așa cum ne tratează liderii europeni, așa ne tratează și propaganda din România: ca pe niște proști pe care merită să-i călărești, pentru că nu au ce face. Acum românii trebuie să plătească și să participe la „forța multinațională pentru Ucraina”. Desigur, ni se va spune de către CTP și propaganda „Rețelei Rezist” că așa trebuie, pentru că altfel ne atacă Putin. Nu ne mai trebuie salarii, pensii, sănătate sau educație!

Trebuie doar să plece Savonea și Voineag și să vină Kovesi și Danileț înapoi la conducerea Justiției — și se rezolvă tot!

Dacă a ținut o dată, de ce să nu se aplice aceeași „metodă”?", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.