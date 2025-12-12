€ 5.0904
DCNews Politica Personalități politice Părerea lui Adrian Zuckerman despre Nicușor Dan. Ce spune fostul ambasador despre suveraniști / video
Data publicării: 13:48 12 Dec 2025

EXCLUSIV Părerea lui Adrian Zuckerman despre Nicușor Dan. Ce spune fostul ambasador despre suveraniști / video
Autor: Ioan-Radu Gava

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a vorbit despre președintele Nicușor Dan și despre suveaniștii din România.

E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador american la București, a fost invitat la DC News, unde a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac despre încrederea pe care o are în puterea din România.

„Aveți încredere în actuala putere din România ?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În opinia mea, președintele Nicușor Dan este o mare speranță și are un mare potențial să pună România pe drumul corect în viitor. E un aer proaspăt, trebuie să fie sprijinit și să dezvolte un plan economic.

Eu cred că este cel mai bun președinte pentru România. Dacă nu face acum ce trebuie făcut pentru a salva România, cred că o să fie un dezastru“, a precizat, la DC News, E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador american în România.

CITEȘTE ȘI                   -                 EXCLUSIV Un an de la anularea alegerilor prezidențiale din România. E.S. Zuckerman: Românii au avut curajul să-și salveze democrația

E.S. Adrian Zuckerman, părere despre suveraniștii din România

Potrivit fostului ambasador, politicienii din România care se identifică drept suveraniști sunt sprijiniți de interese ruse și încearcă să distrugă democrația. Analistul politic Bogdan Chirieac nu a fost de acord cu părerea lui Adrian Zuckerman.

„Problema este cu acești suveraniști, pentru că nu înțeleg la ce se referă acest titlu. În opinia mea, ei nu sunt suveraniști pentru România. Poate sunt suveraniști pentru Rusia sau China“, a precizat Adrian Zuckerman, adăugând că „sunt acoperiți, sunt sprijiniți direct de interese ruse și încearcă să distrugă democrația“.

„Rușii au oameni plătiți și care gândesc în acest fel. De aceea, România nu a ajuns la potențialul ei adevărat în ultimii 35 de ani, care e enorm“, a mai zis Adrian Zuckerman.

CITEȘTE ȘI                -              Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte

