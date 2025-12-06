Adrian Zuckerman: Relaţiile România - SUA sunt mult mai bune decât sunt percepute. Semnalul dat de preşedintele Trump

Relația dintre România și Statele Unite este „mult mai solidă decât lasă să se înțeleagă discuțiile publice”, afirmă Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București, într-un dialog la DC News TV. Acesta subliniază că România dispune de avantaje strategice și resurse valoroase – de la minerale rare și cupru, la petrol și gaze – care ar putea consolida parteneriatul cu Washingtonul, dacă ar fi asumate și prezentate coerent administrației americane.

„Ce s-a întâmplat în relaţia dintre România şi Statele Unite? În februarie, la Munchen, J.D.Vance vorbea despre vulnerabilitatea României. Anul trecut administraţia Biden ne introdusele în programul Visa Waiver, administraţia Trump ne-a suspendat din acest program. Sunteţi ambasadorul numit în primul mandat al lui Donald Trump la Bucureşti. Ce trebuie făcut să putem dialoga cu preşedintele Statelor Unite măcar aşa cum o făceam anul trecut?”, a fost întrebarea adresată, în cadrul emisiunii, de către analistul politic Bogdan Chirieac.

„Eu cred că relaţiile dintre România şi Statele Unite sunt mult mai bune decât se spune la televizor sau decât sunt percepute”, a răspuns Excelența Sa Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la Bucureşti.

Întrebat de către Bogdan Chirieac cum putem face să-l convingem pe Donald Trump că România este o ţară care ar putea să fie de mare interes pentru americani, Adrian Zuckerman a subliniat că ţara noastră are numeroase avantaje strategice şi resurse pe care, din păcate, nu le exploatează şi care ar putea fi valorificate în beneficiul românilor într-un parteneriat cu Statele Unite: „Preşedintele Trump, de 1 Decembrie, a transmis un mesaj foarte cald pentru România. Sunt lucruri care, în opinia mea, trebuie făcute de către Guvernul României. Sunt minerale rare, e cupru în România. Trebuie mers în America şi să le transmitem ‚haideţi să fim parteneri’. Multe mine au fost închise, e petrol, gaz, sunt resurse care nu au fost exploatate”.

