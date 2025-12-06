€ 5.0919
AIEA anunţă că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat
Data actualizării: 09:31 06 Dec 2025 | Data publicării: 09:30 06 Dec 2025

AIEA anunţă că scutul protector al centralei nucleare de la Cernobîl a fost deteriorat
Autor: Giorgi Ichim

cernobil Cernobil - Foto: Freepik
 

Scutul protector al centralei nucleare Cernobîl, avariat de un atac cu drone atribuit Rusiei, și-a pierdut funcția de siguranță, avertizează AIEA.

Scutul protector de la centrala nucleară de la Cernobîl, din Ucraina devastată de război, construit pentru a ţine sub control materiale radioactive provenite din dezastrul din 1986, nu îşi mai poate îndeplini funcţia principală de siguranţă din cauza daunelor provocate de drone, într-un atac atribuit Rusiei de către Ucraina, a anunţat vineri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), informează Reuters, citează Agerpres.

Organismul de supraveghere nucleară al ONU a declarat că o inspecţie efectuată săptămâna trecută a structurii de izolare din oţel, finalizată în 2019, a constatat că impactul dronei din februarie, la trei ani de la începutul conflictului cu Rusia în Ucraina, a degradat structura.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat într-un comunicat că misiunea de inspecţie "a confirmat că (structura de protecţie) şi-a pierdut funcţiile principale de siguranţă, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile de rezistenţă sau la sistemele de monitorizare".

Grossi a spus că reparaţiile au fost deja efectuate, "dar repararea completă rămâne esenţială pentru a preveni degradarea ulterioară şi a asigura siguranţa nucleară pe termen lung".

ONU a raportat pe 14 februarie că autorităţile ucrainene au declarat că o dronă cu un focos exploziv puternic a lovit centrala, a provocat un incendiu şi a deteriorat învelişul protector din jurul reactorului numărul patru, care a fost distrus în dezastrul din 1986.

Autorităţile ucrainene au declarat că drona era rusească. Moscova a negat că ar fi atacat centrala.

Nivelurile de radiaţii au rămas normale şi stabile şi nu au existat raportări de scurgeri de radiaţii, a declarat ONU în februarie.

Explozia de la Cernobîl din 1986 a răspândit radiaţii în toată Europa şi a determinat autorităţile sovietice să mobilizeze un număr mare de oameni şi echipamente pentru a face faţă accidentului. Ultimul reactor funcţional al centralei a fost închis în anul 2000.

Rusia a ocupat centrala şi zona înconjurătoare timp de mai bine de o lună, în primele săptămâni ale invaziei asupra Ucrainei din februarie 2022, în timp ce forţele sale încercau iniţial să avanseze asupra capitalei ucrainene, Kiev.

AIEA a efectuat inspecţia în acelaşi timp cu o anchetă la nivel naţional privind daunele aduse substaţiilor electrice de războiul de aproape patru ani dintre Ucraina şi Rusia.

