Oficiali de rang înalt din Ucraina merg azi în SUA pentru discuțiile de pace

O echipă formată din oficiali din Ucraina de cel mai înalt nivel se află duminică în drum spre SUA, unde vor purta discuții de pace cu reprezentanți ai administrației americane, într-o încercare de a avansa un nou plan menit să pună capăt conflictului din Ucraina.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat plecarea delegației printr-o postare pe X, anunțând că Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare, este persoana desemnată să conducă echipa. Decizia vine la o zi după înlăturarea lui Andrii Iermak, fostul consilier principal al președintelui, în urma unei percheziții efectuate de agenția anticorupție ucraineană. Iermak, considerat mult timp al doilea om ca influență în guvernul ucrainean, era principalul contact al Kievului în relația cu partenerii occidentali.

Zelenski a subliniat că „Sarcina este clară: să elaborăm rapid și substanțial pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, insistând că „Ucraina continuă să colaboreze cu Statele Unite în cel mai constructiv mod posibil.”

Întâlnirile din SUA și cadrul larg al discuțiilor de pace

Potrivit Bloomberg, delegația ucraineană se va deplasa în Florida pentru discuții cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, și cu Jared Kushner. Conform acelorași surse, Witkoff urmează să ajungă și la Moscova în zilele următoare pentru discuții separate cu oficiali ruși, numele său fiind în ultimele zile în centrul unui scandal legat de o transcriere publicată de Bloomberg.

Contextul acestor discuții de pace este marcat de reacțiile generate de planul preliminar în 28 de puncte formulat de administrația Trump. Documentul a fost criticat la Kiev și în capitalele europene pentru concesiile teritoriale majore pe care le-ar presupune, inclusiv cedarea Donbasului, dar și pentru limitările propuse asupra forțelor armate ucrainene. Trump a nuanțat însă poziția, afirmând că propunerea nu reprezintă o „ofertă finală” și că negocierile rămân deschise.

Zelenski a declarat că „Ne așteptăm ca rezultatele discuțiilor de la Geneva să fie dezvoltate acum în Statele Unite”, indicând că actuala deplasare ar trebui să contureze următoarele etape ale procesului.

Din delegația ucraineană mai fac parte Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații, și Andrii Hnatov, șeful Statului Major. Prezența acestora sugerează că discuțiile de pace vor include și componente legate de securitate și arhitectura militară a Ucrainei în perioada post-conflict.

Atacurile rusești continuă – realitatea dură a vizitei oficialilor din Ucraina în SUA

În timp ce acești oficiali din Ucraina se află în SUA pentru negocieri, Kievul a fost din nou lovit de atacuri masive cu drone și rachete. Autoritățile locale au raportat două persoane decedate și cel puțin 29 rănite, în urma prăbușirii fragmentelor provenite de la drone doborâte asupra unor clădiri rezidențiale. Vestul capitalei a rămas fără curent, iar peste 600.000 de oameni din regiunea Kiev se confruntau sâmbătă dimineață cu întreruperi majore de energie, potrivit BBC.

Ucraina a fost vizată în cursul nopții de peste 30 de rachete și aproximativ 600 de drone lansate spre diverse regiuni, conform datelor prezentate de autorități.

Incident naval în Marea Neagră și noi tensiuni regionale

Tot sâmbătă, două petroliere asociate „flotei fantomă” a Rusiei au fost avariate în apropierea coastelor Turciei, în Marea Neagră. Navele Kairos și Virat au fost lovite la interval scurt, declanșând acțiuni de salvare coordonate de autoritățile turce.

Ministrul Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a explicat pentru NTV că echipajele au raportat inițial suspiciuni privind o mină, urmate apoi de semnalarea unei explozii pe a doua navă.„Echipajele noastre indică faptul că pe cealaltă navă au existat explozii provocate tot de o intervenție externă”, a precizat Uraloglu, menționând posibile cauze precum o mină, o rachetă sau o dronă.

Ulterior, Reuters a relatat, citând un reprezentant SBU, că operațiunea a fost efectuată de forțe ucrainene într-un atac coordonat al SBU și al marinei ucrainene.

Vizita acestor oficiali Ucraina în SUA marchează un nou capitol în încercarea de a contura un cadru comun pentru discuțiile de pace, într-un moment în care presiunea militară se intensifică, iar dezbaterile diplomatice devin tot mai complexe. Rezultatele întâlnirilor din Florida vor indica dacă planul american poate fi ajustat astfel încât să fie acceptabil pentru Kiev, fără a sacrifica interesele esențiale ale Ucrainei în conflictul cu Rusia, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Ucraina, atac dur la Viktor Orban: "E doar un actor"

