Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui
Data actualizării: 21:27 27 Dec 2025 | Data publicării: 21:26 27 Dec 2025

Care e mâncarea preferată a lui Nicuşor Dan. Mirabela Grădinaru: Nu imi iese cum o făcea mama lui
Autor: Dana Mihai

mirabela-gradinaru-nicusor-dan-nasteri-premature Mirabela Gradinaru Nicusor Dan copii - Foto: Agerpres
 

Mirabela Grădinaru a vorbit despre preferințele culinare din familie.

Mirabela Grădinaru a dezvăluit ce preparate îi plac ei, copiilor și președintelui.

"Sunt gurmandă, îmi place să mănânc, se spune că mănânci ca să trăiești, eu sunt de cealaltă parte, trăiesc ca să mănânc. Gătesc, dar nu-mi place, nu am veleități, dar pentru copiii mei fac acest exercițiu și lor le place foarte mult peștele cu orez, ciulamaua și ostropelul.

Ce mănâncă președintele

Domnul Președinte nu este mofturos la mâncare, recunosc că n-am reușit niciodată să fac fasolea cu ciolan așa cum o făcea mama lui, asta e mâncarea lui preferată. O fac și eu, dar nu ajung să ating gustul mâncării din copilărie de care își aduce aminte.

Eu de exemplu mănânc mâncare de ardei, este mâncarea preferată din copilăria mea. I-am cerut de multe ori bunicii să-mi spună cum o face, cum o pregătește, nu am reușit niciodată să o aduc la același gust", a explicat Mirabela Grădinaru la Digi24.

