Pierre Wolnik, campion mondial la parașutism, a murit după ce parașuta nu i s-a deschis
Data publicării: 21:42 11 Feb 2026

Pierre Wolnik, campion mondial la parașutism, a murit după ce parașuta nu i s-a deschis
Autor: Dana Mihai

Pierre Wolnik - Captura Instagram Video Pierre Wolnik - Captura Instagram Video

Un campion mondial la parașutism a murit după ce parașuta nu i s-a deschis în timpul unui salt în cădere liberă.

Un campion mondial la parașutism a murit după ce parașuta nu i s-a deschis în timpul unui salt în cădere liberă, în sud-estul Franței, potrivit presei locale.

Parașuta nu s-a deschis

Pierre Wolnik, dublu campion mondial francez la freefly, a sărit dintr-un elicopter pentru un salt spectaculos în masivul Mont Blanc, în Alpii Francezi, au relatat publicațiile Le Figaro, TF1 Info și Le Dauphine Libere. După câteva secunde de cădere liberă, parașuta sportivului de 37 de ani nu s-a deschis din motive necunoscute, iar impactul cu solul i-a fost fatal.

Trupul lui Pierre Wolnik a fost găsit în satul Les Bossons, din valea Chamonix, iar echipajele de intervenție au constatat decesul la fața locului, potrivit Le Figaro. O anchetă privind circumstanțele tragediei este în desfășurare.

Un nume important al parașutismului

Sportivul era membru al echipei Franței pentru Campionatele Mondiale FAI din 2026 și era considerat o figură importantă a parașutismului, notează Le Parisien. Wolnik lucra și ca videograf pentru Federația Franceză de Parașutism, filmând acrobațiile sale spectaculoase pe care le publica apoi pe rețelele sociale. Potrivit contului său de Instagram, el era dublu campion mondial.

După moartea sa, federația a transmis că Wolnik va rămâne în memoria colegilor drept un camarad de neuitat.

"Astăzi, întreaga comunitate a parașutismului sportiv este în doliu și aduce un omagiu unui tânăr cunoscut pentru talentul său și pentru caracterul său excepțional", se arată în mesaj.

Într-un tribut separat, președintele FFP, Yves-Marie Guillaud, a vorbit despre "un tânăr talentat, cu un zâmbet atât de prietenos", exprimându-și speranța ca amintirea lui să rămână vie în inimile tuturor.

Ultimul mesaj postat

În luna noiembrie a anului trecut, Wolnik publica pe Instagram un videoclip din timpul unei căderi libere.

"Zburând sus, simțindu-mă liber. Pentru că acolo sus totul are sens", scria el în descriere.

Pierre Wolnik
campion mondial parașutism
accident
Comentarii

