Zece obiceiuri la care renunță Andreea Raicu în 2026 pentru o viață mai bună

Într-o confesiune amplă despre ritmul vieții și relația cu sine, Andreea Raicu vorbește despre anii în care a simțit nevoia să explice prea mult, să analizeze excesiv și să rămână în dinamici care nu o mai reprezentau. Vedeta subliniază că adevărata claritate nu vine din grabă sau din tăcere, ci din spațiul interior pe care ți-l acorzi pentru a te asculta, mesaj care stă la baza agendei 2026 pe care a creat-o.

„Am trecut prin ani în care am explicat prea mult, am analizat până m-am pierdut din vedere și am rămas în dinamici doar pentru că existau de mult. Am confundat intensitatea cu profunzimea, liniștea cu adaptarea și forța cu protecția.

Ce am învățat, în timp, este că claritatea nu vine din grabă și nici din tăcere. Vine din spațiul pe care ți-l dai ca să te auzi. Din curajul de a nu mai închide repede, doar ca să nu doară. Din a nu mai face loc tuturor, când tu nu mai ai loc în propria viață.

Din nevoia mea de a încetini și de a rămâne aproape de mine am creat agenda 2026. Am gândit-o ca pe un spațiu care să susțină claritatea, nu graba.

Despre a renunța la ce nu mai e adevărat și a păstra ce te ține întreagă”, a scris Andreea Raicu pe Instagram în descrierea postării.

Zece lucruri la care renunță Andreea Raicu în 2026

„Dacă simți că e și pentru tine, poate nu e întâmplător: