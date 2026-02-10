€ 5.0910
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 10 februarie 2026. Venus intră în Pești. Previziuni pentru fiecare zodie
Data publicării: 08:44 10 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 10 februarie 2026. Venus intră în Pești. Previziuni pentru fiecare zodie
Autor: Daniela Simulescu

Cuplu camp flori Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Venus își începe tranzitul în semnul Peștilor, unde va rămâne până pe 6 martie. Venus în Pești percepe, simte, își imaginează. Putem să iubim, să ajutăm să salvăm oamenii și animalele, putem să plângem dacă simțim nevoia, să acceptăm și să ne vindecăm. Avem parte de romantism la cote uimitoare. 

Horoscop 10 februarie 2026 Berbec

Astrele îți recomandă să mai lași de la tine, să devii tolerant și să renunți la unele mâhniri. De asemenea, este o zi bună pentru a-ți asculta intuiția pe plan personal.

Horoscop 10 februarie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, trece în casa a unsprezecea. Și te va face destul de sociabil și cu lipici la oameni. Vei întâlni oamenii potriviți în momentele perfecte.

Horoscop 10 februarie 2026 Gemeni

Vei reuși să treci cu vederea unele faze neplăcute din sfera profesională. Sunt deja de domeniul trecutului. Și vei învăța să fii mai optimist pentru viitorul apropiat.

Horoscop 10 februarie 2026 Rac

Venus va tranzita casa a noua. Deci vine cu beneficii atunci când ai de organizat/efectuat călătorii, rezolvat chestiuni juridice sau deciderea unor obiective mărețe.

Horoscop 10 februarie 2026 Leu

Venus va tranzita casa a opta. Urmează o perioadă prielnică pentru regenerare din punct de vedere emoțional. Și abandonarea unor obiceiuri nepotrivite.

Horoscop 10 februarie 2026 Fecioară

Venus va tranzita casa a șaptea. Relația de cuplu se poate îmbunătăți mai ales dacă apelați la blândețe și romantism. Cei singuri pot avea mai multe oportunități.

Horoscop 10 februarie 2026 Balanță

Venus, care te guvernează, trece în casa a șasea. Vei pune accentul pe îmbunătățirea rutinei. În plus, te vei înțelege mult mai bine cu colegii.

Horoscop 10 februarie 2026 Scorpion

Venus trece în casa a cincea. Și îți aduce romantism, pasiune și un nivel crescut de creativitate. Și chiar este o perioadă bună pentru exprimarea sentimentelor.

Horoscop 10 februarie 2026 Săgetător

Tranzitul lui Venus în casa a patra te va ajuta enorm dacă vei dori să (re)decorezi locuința, să repari ce nu mai funcționează în gospodărie sau să faci schimbări pe plan imobiliar.

Horoscop 10 februarie 2026 Capricorn

Cu Venus prin casa a treia. cheia succesului este comunicarea. Iar tu mai mult ca alții îți vei da seama astăzi de importanța expresiei “Vorba dulce mult aduce”.

Horoscop 10 februarie 2026 Vărsător

Venus va tranzita casa a doua. Vor apărea oportunități sau sprijin din punct de vedere financiar. De asemenea, vei reuși să îți faci un buget pe placul tău.

Horoscop 10 februarie 2026 Pești

Venus îți va tranzita semnul până pe 6 martie. Și se va asigura că vei beneficia de iubire de sine, liniște și un nivel de atracție uimitor. Iar oamenii ți se vor alătura.

