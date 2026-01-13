Primul eveniment important al anului 2026 este intrarea lui Neptun în semnul Berbecului. Să ne reamintim că, din 2012, a tranzitat Peștii și s-a asigurat că a creat confuzie întrea viața reală și cea virtuală. După ce va intra în Berbec, unde rămâne până în 2039, identitatea lumii se va schimba.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Din 2012, Neptun ți-a tranzitat casa a zecea, a carierei și a rolului tău din societate. Și cu siguranță, te-a ajutat să te conectezi cu domenii profesionale la care altădată nu te-ai fi gândit, unele în care ai avut chiar rezultate bune și o evoluție fantastică. Multora dintre voi v-a adus cariere cu sens. Însă, Neptun este recunoscut, în special, pentru următoarele caracteristici: confuzie, ceață, dezamăgire, amăgire, haos. Adică, per total, multe schimbări și deloc stabilitate. Ei bine, din 2026, Neptun iese din această casă. Și îți permite să redobândești claritatea, să îți dai seama ce îți dorești de acum încolo pe plan profesional.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Începând cu 2012, Neptun a fost prezent în casa a șaptea, a relațiilor personale și a parteneriatelor. Și ți-a dizolvat toate limitele! Sigur au fost situații ce păreau rupte din basme sau conexiuni spirituale uimitoare. Dar, per total, Neptun s-a comportat precum un magician. Și ți-a adus multă confuzie, iluzii sau autoamăgire. Ce-i drept, ți-a arătat că ești cam naiv. Unii dintre voi s-au confruntat cu relații toxice, instabile sau disfuncționale. V-ați îndrăgostit de o nălucă. Din 26 ianuarie, scăpați de acest tranzit și vă recuperați încrederea în partenerul actual sau în unul nou.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Neptun a tranzitat casa a patra, din 2012 și până acum. Dar ultimii trei ani au fost mai problematici. Mulți ați fost nevoiți să vă dezrădăcinați, dezamăgiți de propria familie sau ați hoinărit prin lume pentru că nu vă găseați locul. Cumva, am putea spune că v-a lăsat fără o fundație serioasă, stabilitate și sentimentul de apartenență. Însă, din 26 ianuarie, nu veți mai întâlni atâtea probleme pe plan imobiliar, atunci când vreți să vă mutați sau în relația cu rudele.

Pești/Ascendent în Pești

Voi ați fost cei mai afectați de tranzitul lui Neptun! V-a adus sentimentul că sunteți în derivă. Că nu puteți pune punctul pe i. Că nu aveți control asupra vieții. Și da, Neptun se pricepe și la inspirație, compasiune, creativitate și conexiunea cu divinitatea. Dar, în mare parte, v-a făcut prea idealiști, visători, naivi, confuzi, haotici, și predispuși la căi de escapism. Puteți da timpul înapoi și să vă gândiți la ultimii paisprezece ani. Sigur au fost momente în care v-ați pierdut încrederea în viitor sau v-a fost frică să mai fiți fericiți. Dar, gata! Din 26 ianuarie, Neptun iese din semnul vostru. Se va mai întoarce abia în 2175! Deci trebuie să sărbătoriți prin a vă face noi planuri!

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Berbec/Ascendent în Berbec

Pe 26 ianuarie, Neptun își începe tranzitul în semnul tău, unde va rămâne până în 2039. Îl va urma și Saturn din 14 februarie. Viața ta nu va mai fi la fel! Multe dintre limite ți se vor dizolva. Adică vei ajunge să faci ce nu te-ai fi gândit vreodată. Și depinde mult de tine în ce fel. Inițial, te vei confrunta cu un nor permanent de ceață. Nu vei mai ști cine ești, ce îți dorești sau dacă drumul ales deja este cel bun. Și pentru tine, hotărât și determinat de obicei, s-ar putea ca Neptun să fie un adevărat chin.

Balanță/Ascendent în Balanță

Din 26 ianuarie, Neptun își va începe tranzitul în casa a șaptea, a relațiilor amoroase. Zona ta vulnerabilă. Și dintr-o dată, te vei trezi dintr-o poveste, adică să îți dai seama că ți-ai ales partenerul în funcție de unele criterii înșelătoare. Sau există riscul să te îndrăgostești de escroci sentimentali. De asemenea, te poate ajuta să topești unele neînțelegeri și să ai o conexiune mai aparte cu persoana iubită. De la caz la caz.