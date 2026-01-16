€ 5.0894
DCNews Lifestyle Horoscop Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Data actualizării: 20:18 16 Ian 2026 | Data publicării: 19:54 16 Ian 2026

EXCLUSIV Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Autor: Echipa Astrosens

cuplu asculta muzica Sursă foto: Freepik Ai

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre tranzitul lui Venus în Vărsător.

 

În perioada 17 ianuarie - 10 februarie, Venus va tranzita semnul Vărsătorului. 

Venus este planeta iubirii, frumuseții, plăcerii și banilor. Semnul Vărsătorului este cel al originalității, independenței, nonconformismului, prieteniei, progresului și al colectivității. Acest tranzit ne face mult mai cerebrali sau raționali pe plan amoros. Dar asta nu înseamnă lipsă de interes. Ci mai degrabă respectarea autonomiei în cuplu. Adică, fiecare partener să își păstreze spațiul personal și să nu existe crize de gelozie inutile sau puerile. 

În 2026, acest tranzit nu va fi unul simplu. Pentru că același semn va avea parte și de Soare, Mercur, Marte și Pluto. 

Gemeni/Ascendent în Gemeni

După o perioadă în care mulți dintre voi parcă nu mai ajungeați la liman, iată că vine acest tranzit care vă ajută să vedeți și jumătatea plină a vieții. Venus va intra în casa a noua, unde va rămâne până pe 10 februarie. Îți vei accepta experiențele din ultima vreme și vei decide să îți schimbi perspectiva asupra viitorului apropiat. Vei fi mult mai interesant de călătorii, pe distanțe scurte sau lungi, de studiu, evenimente artistice, schimburi de idei. Veți întâlni persoane interesante care vă vor împărtăși din propriile cunoștințe. Cei care au examene vor fi avantajați. 

Citește și Eclipsele din 2026, ecou puternic pentru patru zodii

Balanță/Ascendent în Balanță

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita casa a cincea. Acolo unde se simte extraordinar de bine! Iubirea va fi prioritatea ta! Indiferent că este vorba de aceea de sine sau pentru altcineva. Și dacă ținem cont că Venus va beneficia și de prezențele lui Marte, Mercur, Pluto și Soarelui, nu putem decât să îți spunem că urmează o perioadă memorabilă! Romantismul la fi la cote uimitoare, spontaneitatea sau forța de seducție la fel. Apar evenimente distractive, devii competitiv și creativ. Relația cu copiii, indiferent de vârstele acestora, se va îmbunătăți. Te vei înțelege de minune cu apropiații, vor urma gesturi de generozitate. Și vei fi ori gazda perfectă, ori oaspetele perfect.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ține minte perioada 17 ianuarie-10 februarie! Venus te va vizita, și nu numai! Urmează Soarele, Mercur, Marte. Și să nu uităm că Pluto te urmărește deja. În primul rând, vei fi dornic să îți îmbunătătești înfățișarea. Preocuparea pentru frumusețe și bun gust te va face să cauți noi provocări. Și cu siguranță, garderoba ta va avea parte de îmbunătățiri. După care, Venus te face foarte carismatic, dornic de a primi sau oferi iubire. Foarte pasional! Vei deveni mediatorul perfect pentru conflictele din jur. Faci compromisurile perfecte la momentul potrivit.

venus in varsator
horoscop ianuarie
astrolog daniela simulescu
