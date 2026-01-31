Luna își continuă tranzitul în semnul Racului, acolo unde tocmai a făcut o conjuncție cu Jupiter. O indicație clară din partea astrelor că vom prefera confortul și siguranța. Petrecerea timpului cu familia sau oamenii cei mai apropiați.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Berbec

Vei fi invitat la unele evenimente. Doar că, de data aceasta, s-ar putea să nu mai fii la fel de sociabil ca altădată. Pur și simplu devii mai selectiv.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Taur

Va fi o diferență clară între ceea ce îți dorești și ceea ce vei primi. Și bineînțeles că va trebui să te obișnuiești cu gândul. Nu este o zi bună pentru reproșuri.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Gemeni

Comunicarea cu oamenii dragi va fi mai problematică. Pentru că nu vor înțelege exact ce îți dorești. Ce-i drept, veți căuta logică în unele emoții.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 31 ianuarie 2026 Rac

Este una dintre acele zile în care vezi jumătatea plină a paharului indiferent de ce s-ar întâmpla. Discuțiile despre bani ar putea fi amânate.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Leu

Deși nu vrei, te vei lăsa influențat sau impresionat de ce își doresc ceilalți. Astfel, vei amâna sau renunța la planurile tale pentru a le face loc pe plac.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Fecioară

Vei da dovadă deseori de altruism. Însă, astrele îți recomandă să nu ai așteptări din partea celorlalți. O zi bună pentru rezolvarea unor chestiuni administrative mai vechi.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Balanță

Astrele îți recomandă să nu tratezi această zi ca pe alte sâmbete. Este cazul să aduci un plus de prospețime. Să te implici în alte activități. Să schimbi rutina.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Scorpion

Vei avea un dor de ducă fantastic! Fie că vei dori să te plimbi, să îți planifici o călătorie sau vei merge în vizită, te vei simți extraordinar. Stai departe de discuțiile moraliste.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Săgetător

Vei fi mai cumpătat. Adică, îți dorești multe achiziții, însă îți dai seama că actualul climat economic nu este potrivit pentru propriul răsfâț.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Capricorn

Vei face echipă bună cu partenerul de viață sau alte persoane apropiate. În mai toate activitățile. Astfel, îți mai rămâne timp pentru odihnă sau relaxare.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Vărsător

Ai nevoie de un scut Mai ales în discuțiile importante. Altfel spus, trebuie să îți protejezi liniștea interioară. Adică să nu te lași influențat de problemele altora.

Horoscop 31 ianuarie 2026 Pești

Dacă îți dorești, poate fi o zi de pomină. Trebuie doar să alegi o atitudine optimistă. Și să ai ca prioritate propria bucurie. Astfel, vei atrage oportunități.