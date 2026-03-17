DCNews Stiri „Nostradamusul chinez" susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Data actualizării: 09:37 17 Mar 2026 | Data publicării: 09:35 17 Mar 2026

„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Autor: Alexandra Curtache

Xueqin Jiang „Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA Foto: Captură video Youtube

Profesorul Xueqin Jiang, supranumit „Nostradamusul chinez”, revine în prim-plan cu o nouă avertizare despre conflictul dintre Statele Unite și Iran și susține că deznodământul ar putea rescrie complet ordinea globală.

Profesorul Xueqin Jiang a devenit viral pe YouTube, unde canalul său „Predictive History” a strâns milioane de urmăritori fascinați de predicțiile sale. Supranumele vine prin comparație cu Nostradamus, celebru pentru profețiile sale enigmatice.

În mai 2024, Jiang a lansat trei predicții majore, dintre care două s-au adeverit rapid, inclusiv revenirea la putere a lui Donald Trump.

Previziunea care a stârnit controverse

A treia predicție, cea mai îndrăzneață, vizează direct conflictul actual: profesorul susține că un război între SUA și Iran nu doar că este inevitabil, ci și că americanii îl vor pierde.

Afirmația vine pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde atacurile reciproce au destabilizat întreaga regiune.

„Dacă acest război [SUA-Iran] ar avea loc, nu există absolut nicio șansă ca America să câștige acest război”, spune el.

Jiang a comparat chiar situația cu Expediția din Sicilia din perioada 415-413 î.Hr., în cadrul căreia Atena a lansat operațiuni militare pentru a cuceri și controla Sicilia, luptând împotriva Spartei, Siracuzei și Corintului, expediție care s-a încheiat cu un dezastru.

Războiul care poate schimba lumea

Potrivit lui Jiang, conflictul ar fi influențat puternic de interesele Israelului și s-ar transforma într-un război de uzură, în care Iranul are avantaj strategic.

Profesorul argumentează că:

  • geografia Iranului face dificilă o ocupație militară;
  • populația numeroasă oferă rezistență pe termen lung;
  • pregătirea militară a durat decenii.

În opinia sa, o eventuală înfrângere a SUA ar „schimba pentru totdeauna ordinea globală”.

„Realitatea este că, în acest moment, este un război de uzură între Statele Unite și Iran, iar iranienii se pregătesc de 20 de ani pentru acest conflict”, explică acesta. 

El a spus că au avut „exerciții de pregătire” anul trecut, adăugând: „Ceea ce fac iranienii este să poarte un război împotriva întregii economii globale”, referindu-se la închiderea Strâmtorii Ormuz.

Mesajul implicit: marile puteri pot pierde războaie considerate, inițial, imposibil de pierdut.

„Un război inevitabil”

Profesorul susține că tensiunile sunt alimentate din ambele părți. Pe de o parte, SUA ar căuta un motiv de intervenție, iar pe de altă parte, structuri precum Garda Revoluționară Islamică ar fi pregătite pentru confruntare.

În plus, el avertizează asupra unui scenariu economic global, în care Iranul ar putea afecta rutele comerciale strategice, inclusiv prin blocarea Strâmtorii Ormuz.

În declarațiile recente, profesorul și-a reafirmat poziția: consideră că Iranul are, în prezent, un avantaj într-un conflict prelungit și că războiul a intrat deja într-o fază de uzură.

Pentru milioanele sale de urmăritori, rămâne întrebarea: este vorba despre o analiză lucidă sau despre o nouă profeție care se va adeveri?

