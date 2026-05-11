De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai

Potrivit unor surse de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a avut o discuție cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, în timp ce era la summitul din Armenia și a informat-o că, cel mai probabil, va anula evenimentele din săptămâna respectivă.

Astfel, președintele a propus amânarea vizitei Robertei Metsola, pentru ca aceasta să aibă importanța cuvenită.

Vizita, astfel, nu a fost anulată, ci doar amânată.

VEZI ȘI: Nicușor Dan nu mai ține recepția de Ziua Europei, la Cotroceni. Nici Roberta Metsola n-ar mai veni în România

Nicușor Dan nu a mai organizat recepția de Ziua Europei

Președintele Nicușor Dan a renunțat la recepția de Ziua Europei, în contextul crizei politice.

„Vă informăm că Recepția Oficială oferită cu prilejul „Zilei Europei”, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată. Această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații”, a transmis Administrația Prezidențială, miercuri, în contextul crizei politice, generate de căderea Guvernului Bolojan.

În paralel, informații transmise pe surse susțineau că, după căderea Guvernului Bolojan, de marți, nici președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai veni în România, cum nici recepția oficială de la Palatul Cotroceni nu va mai avea loc.