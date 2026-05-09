Agronomiada, la o nouă ediție în prezența Alteței Sale Regale, Principele Radu

Prestigioasă competiție profesional-științifică și sportivă reunește elita învățământului superior agronomic și de medicină veterinară. Evenimentul de anul acesta este găzduit de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Agronomiada este un eveniment științific și sportiv plasat sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române.

​La sosirea la Sala Polivalentă a USAMV, Principele Radu a fost întâmpinat de prof. Sorin-Mihai Cîmpeanu, rectorul universității, și de domnul George-Cristian Tuță, Primarul Sectorului 1 al Capitalei.

​Sesiunea de alocuțiuni a fost începută de prof. Sorin-Mihai Cîmpeanu, urmat de Alteța Sa Regală și de dl George-Cristian Tuță, Primarul Sectorului 1. ​Au urmat discursurile rectorilor universităților de profil din țară și din Republica Moldova: prof. dr. Cornel Cătoi, rectorul USAMV Cluj-Napoca; prof. dr. Gerard Jităreanu, rectorul Universității de Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași; prof. dr. Cosmin Alin Popescu, rectorul Universității de Științe ale Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara; prof. dr. Viorel Bostan, Rectorul Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău; prof. univ. dr. Cătălin Aurelian Roșculete, prorector al Universității din Craiova.

Agronomiada este o competiție anuală în care viitorii specialiști în agricultură, horticultură, medicină veterinară, biotehnologii, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, inginerie alimentară, zootehnie și dezvoltare rurală din România și Republica Moldova se întâlnesc pentru a-și împărtăși unii altora pasiunea pentru știință, vocație și ambiția de a concura. Timp de treizeci și șase de ediții, Agronomiada a reprezentat o dovadă că excelența academică și spiritul de echipă sunt valori complementare.