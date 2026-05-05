Monede noi de la BNR din argint și tombac cuprat dedicate performanței Stelei București. Ce valoare au și când intră în circulație / FOTO

Potrivit unui comunicat transmis de banca centrală, cele două piese numismatice au designuri distincte, dar păstrează elemente comune legate de evenimentul aniversat.

Designul monedelor din argint și tombac cuprat

Aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția „ROMANIA" în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „10 LEI" și anul de emisiune „2026".

Aversul monedei din tombac cuprat include o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția „ROMANIA" în arc de cerc, stema României, valoarea nominală „1 LEU" și anul de emisiune „2026".

Reversul comun al ambelor monede redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile „CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" și „1986".

Monedele sunt livrate în capsule din metacrilat transparent. Fiecare exemplar este însoțit de certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză, semnat de guvernatorul BNR și de casierul central.

Tiraj limitat și prețuri de vânzare

BNR a aprobat tiraje maxime de 4.000 de bucăți pentru moneda din argint și 4.000 de bucăți pentru moneda din tombac cuprat. Prețul de vânzare este de 1.000 de lei pentru moneda din argint, respectiv 260 de lei pentru moneda din tombac cuprat, sume care includ TVA și certificatul de autenticitate.

Monedele cu tema „Steaua București - 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni" au putere circulatorie pe teritoriul României.

Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.