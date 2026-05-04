€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri Tehnologia care „curăță” kilometri de rugină: Ce este bariera ultimului metru / VIDEO
Data actualizării: 12:00 04 Mai 2026 | Data publicării: 11:59 04 Mai 2026

EXCLUSIV Tehnologia care „curăță” kilometri de rugină: Ce este bariera ultimului metru / VIDEO
Autor:  Flaviu Predescu

WhatsApp Image 2026-05-02 at 16.36.12

Prezenți în studioul DCNews pentru a vorbi despre beneficiile apei filtrate, Radu Bogdan Penu, director general PRB Clarum, și Dima Alexandru, student la Hidrotehnică, au explicat importanța utilizării filtrelor de apă.

„Mesajul meu pentru dumneavoastră este unul dur, dar onest: dacă nu aveți un astfel de filtru instalat la chiuvetă, atunci filtrul sunteți chiar dumneavoastră. Plămânii, stomacul și rinichii familiei dumneavoastră devin bariera care oprește toată această mizerie. Întrebarea este: vreți ca acest strat maro de rugină să rămână în interiorul aparatului nostru sau să se acumuleze în corpul copilului dumneavoastră?”, a subliniat Radu Bogdan Penu, director general al PRB Clarum.

Bariera ultimului metru 

„Noi montăm «Bariera Ultimului Metru». Chiar dacă infrastructura este veche, filtrul nostru reține plumbul și rugina direct sub chiuvetă. Practic, anulezi zeci de ani de uzură ai țevilor cu o singură tehnologie modernă. Este o realitate pe care mulți o ignorăm: apa noastră călătorește prin kilometri de conducte instalate în anii '70 sau '80. Chiar dacă stația orașului este ultramodernă, în paharul dumneavoastră ajunge apa care a «măturat» toată rugina, plumbul și cuprul de pe aceste țevi vechi. Practic, turnați o apă curată printr-un tub plin de depuneri de jumătate de secol.Noi venim cu ceea ce numim «Bariera Ultimului Metru».

Filtrul nostru, montat direct sub chiuvetă, este ultima santinelă. El reține metalele grele și particulele de rugină chiar înainte ca apa să curgă în pahar. Nu putem schimba toate țevile orașului, dar putem schimba calitatea apei din casa dumneavoastră. Cu o singură tehnologie modernă de la PRB CLARUM, anulați instantaneu zeci de ani de uzură a infrastructurii. Este singura metodă prin care vă asigurați că ceea ce beți este puritate 100%, nu un cocktail de metale grele”, a subliniat Alexandru Dima, student la Hidrotehnică.

Tehnologia care „curăță” kilometri de rugină: Ce este bariera ultimului metru / VIDEO

Apa din puț și nitrații 

„Dacă locuiți la casă și folosiți apă din puț, trebuie să aflați un adevăr crud: nitrații proveniți din agricultură sunt invizibili, inodori și insipizi, dar extrem de periculoși. Pentru un adult pot reprezenta o problemă, însă pentru un bebeluș pot fi fatali. Nitrații blochează capacitatea sângelui de a transporta oxigenul, provocând ceea ce medicii numesc „sindromul copilului albastru”. Este un risc pe care niciun părinte nu ar trebui să și-l asume atunci când prepară laptele praf.

Tehnologia noastră de osmoză inversă nu este doar un accesoriu, ci singura barieră certă împotriva nitraților. Fierberea apei nu îi elimină; dimpotrivă, prin evaporare, concentrația acestora crește.Oferim părinților liniștea de care au nevoie. Cu sistemul nostru, apa de la robinet devine mai pură decât orice apă îmbuteliată, fiind mediul perfect și sigur pentru hrana celui mic. Nu lăsați sănătatea sugarului la voia întâmplării – alegeți siguranța matematică a osmozei inverse.” a conchis Radu Bogdan Penu.

Poți urmări întreaga emisiune aici:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

flaviu predescu
apa
nitriti
filtru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din politică. Jocurile de culise pe care le-ar face. Bogdan Chirieac: Se creează un nou pol
Publicat acum 6 minute
UDMR a decis ce va face la moțiunea de cenzură de marți
Publicat acum 19 minute
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu Principele Albert al II-lea de Monaco. Ce au vorbit / Foto
Publicat acum 25 minute
Ghid complet: cum alegi apartamentul ideal pe litoralul românesc
Publicat acum 48 minute
Ce joc face George Simion? ”Sorin Grindeanu e președintele PSD. ÎNCĂ”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 6 ore si 28 minute
Un avion cu peste 200 de oameni la bord lovește un camion pe autostradă: Momentul impactului, surprins de o cameră video
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac, după mișcarea lui George Simion: Ce se întâmplă dacă se răzgândește AUR
Publicat acum 6 ore si 4 minute
Focar de hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius, a Oceanwide Expeditions: Trei decese, printre care un cuplu. Ce știm și ce nu știm până acum
Publicat acum 4 ore si 41 minute
Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional
Publicat acum 7 ore si 53 minute
Horoscop 4 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close