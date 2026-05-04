Tehnologia care „curăță” kilometri de rugină: Ce este bariera ultimului metru / VIDEO

„Mesajul meu pentru dumneavoastră este unul dur, dar onest: dacă nu aveți un astfel de filtru instalat la chiuvetă, atunci filtrul sunteți chiar dumneavoastră. Plămânii, stomacul și rinichii familiei dumneavoastră devin bariera care oprește toată această mizerie. Întrebarea este: vreți ca acest strat maro de rugină să rămână în interiorul aparatului nostru sau să se acumuleze în corpul copilului dumneavoastră?”, a subliniat Radu Bogdan Penu, director general al PRB Clarum.

Bariera ultimului metru

„Noi montăm «Bariera Ultimului Metru». Chiar dacă infrastructura este veche, filtrul nostru reține plumbul și rugina direct sub chiuvetă. Practic, anulezi zeci de ani de uzură ai țevilor cu o singură tehnologie modernă. Este o realitate pe care mulți o ignorăm: apa noastră călătorește prin kilometri de conducte instalate în anii '70 sau '80. Chiar dacă stația orașului este ultramodernă, în paharul dumneavoastră ajunge apa care a «măturat» toată rugina, plumbul și cuprul de pe aceste țevi vechi. Practic, turnați o apă curată printr-un tub plin de depuneri de jumătate de secol.Noi venim cu ceea ce numim «Bariera Ultimului Metru».

Filtrul nostru, montat direct sub chiuvetă, este ultima santinelă. El reține metalele grele și particulele de rugină chiar înainte ca apa să curgă în pahar. Nu putem schimba toate țevile orașului, dar putem schimba calitatea apei din casa dumneavoastră. Cu o singură tehnologie modernă de la PRB CLARUM, anulați instantaneu zeci de ani de uzură a infrastructurii. Este singura metodă prin care vă asigurați că ceea ce beți este puritate 100%, nu un cocktail de metale grele”, a subliniat Alexandru Dima, student la Hidrotehnică.

Apa din puț și nitrații

„Dacă locuiți la casă și folosiți apă din puț, trebuie să aflați un adevăr crud: nitrații proveniți din agricultură sunt invizibili, inodori și insipizi, dar extrem de periculoși. Pentru un adult pot reprezenta o problemă, însă pentru un bebeluș pot fi fatali. Nitrații blochează capacitatea sângelui de a transporta oxigenul, provocând ceea ce medicii numesc „sindromul copilului albastru”. Este un risc pe care niciun părinte nu ar trebui să și-l asume atunci când prepară laptele praf.

Tehnologia noastră de osmoză inversă nu este doar un accesoriu, ci singura barieră certă împotriva nitraților. Fierberea apei nu îi elimină; dimpotrivă, prin evaporare, concentrația acestora crește.Oferim părinților liniștea de care au nevoie. Cu sistemul nostru, apa de la robinet devine mai pură decât orice apă îmbuteliată, fiind mediul perfect și sigur pentru hrana celui mic. Nu lăsați sănătatea sugarului la voia întâmplării – alegeți siguranța matematică a osmozei inverse.” a conchis Radu Bogdan Penu.

Poți urmări întreaga emisiune aici: