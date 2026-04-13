Gigi Becali a rămas fără permis de conducere în noaptea de Paște. Cu ce viteză a fost prins

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere în noaptea de Paște după ce a fost prins cu o viteză mult peste limita admisă.
Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a rămas fără permis de conducere chiar în noaptea de Paște, după ce a fost prins în Capitală cu o viteză mult peste limita legală. Acestuia i s-a reținut carnetul pentru 90 de zile.
Gigi Becali a precizat ulterior că va contesta decizia polițiștilor, așa cum a mai făcut și în trecut.
Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe un bulevard din nordul Capitalei, unde limita de viteză este de 40 de kilometri pe oră.
Mașina condusă de Becali a fost înregistrată cu viteza de 109 kilometri pe oră, iar polițiștii Brigăzii Rutiere nu au stat pe gânduri. L-au amendat și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru trei luni.
În plus, la control, oamenii legii au constatat că finanțatorul FCSB nu avea asupra sa nici documentele obligatorii.
de Val Vâlcu