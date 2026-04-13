DCNews Stiri Gigi Becali a rămas fără permis de conducere în noaptea de Paște. Cu ce viteză a fost prins
Data publicării: 10:59 13 Apr 2026

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere în noaptea de Paște. Cu ce viteză a fost prins
Autor: Ioan-Radu Gava

gigi-becali-botez-ianis-hagi_51460000 Gigi Becali - Foto - Agerpres

Gigi Becali a rămas fără permis de conducere în noaptea de Paște după ce a fost prins cu o viteză mult peste limita admisă.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a rămas fără permis de conducere chiar în noaptea de Paște, după ce a fost prins în Capitală cu o viteză mult peste limita legală. Acestuia i s-a reținut carnetul pentru 90 de zile.

Gigi Becali a precizat ulterior că va contesta decizia polițiștilor, așa cum a mai făcut și în trecut. 

Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, pe un bulevard din nordul Capitalei, unde limita de viteză este de 40 de kilometri pe oră.

Mașina condusă de Becali a fost înregistrată cu viteza de 109 kilometri pe oră, iar polițiștii Brigăzii Rutiere nu au stat pe gânduri. L-au amendat și i-au suspendat dreptul de a conduce pentru trei luni.

În plus, la control, oamenii legii au constatat că finanțatorul FCSB nu avea asupra sa nici documentele obligatorii.

