Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
Data publicării: 30 Mai 2026

Specialiștii au finalizat evaluarea blocului din Galați lovit de dronă. Ce au descoperit
Autor: Elena Aurel

drona prabusita pe un bloc din galati Inquam Photos Octav Ganea Sursa foto: Inquam Photos Octav Ganea
Specialiștii au finalizat verificarea structurii de rezistență a blocului din Galați unde a căzut drona rusească.

Structura de rezistenţă a blocului de pe strada Brăilei din Galaţi nu a fost afectată în urma incidentului provocat de impactul unei drone, au stabilit specialiştii instituţiilor abilitate. Instituţia Prefectului Galaţi a anunţat că locatarii se pot întoarce în siguranţă în locuinţe, cu excepţia familiei din apartamentul lovit direct.

"În urma evaluărilor efectuate de instituţiile abilitate, s-a stabilit că structura de rezistenţă a blocului de pe strada Brăilei nu a fost afectată. Din acest moment, locatarii imobilului se pot întoarce în siguranţă în apartamentele lor, cu excepţia familiei din apartamentul avariat direct de impactul dronei. Membrii acestei familii se află în continuare internaţi în spital, sub supravegherea medicilor, starea lor de sănătate fiind monitorizată permanent de personalul medical", se arată într-un comunicat al Prefecturii Galaţi.

VEZI ȘI: Cum a reacționat Marco Rubio când a fost întrebat de drona rusă care a lovit Galațiul / video

Alimentarea cu gaze nu va fi reluată deocamdată

Potrivit sursei citate, alimentarea generală cu energie electrică a imobilului a fost reluată, urmând ca echipa alocată de furnizorul de electricitate să asigure alimentarea individuală, în funcţie de revenirea cetăţenilor în apartamente. În ceea ce priveşte alimentarea cu gaze naturale, aceasta nu va fi reluată deocamdată, fiind necesare verificări de specialitate atât la reţeaua comună, cât şi la instalaţiile individuale din apartamentele blocului afectat.

"Instituţiile responsabile depun toate eforturile pentru ca aceste verificări să fie finalizate în cel mai scurt timp, astfel încât locatarii să beneficieze din nou de condiţii normale de locuire. Instituţia Prefectului - Judeţul Galaţi, împreună cu toate instituţiile implicate în gestionarea acestei situaţii, continuă monitorizarea atentă a evoluţiei cazului şi va acorda, în continuare, sprijin persoanelor afectate de acest incident", mai arată sursa citată, potrivit Agerpres. 

VEZI ȘI: Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!

