Nadia Comăneci va fi decorată de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni

Marea gimnastă Nadia Comăneci va fi decorată sâmbătă de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Mare Cruce, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Distincţia se acordă cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, în semn de înaltă recunoştinţă, preţuire şi mândrie pentru dăruirea şi profesionalismul de excepţie cu care Nadia Comăneci a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenţei umane şi înscriindu-şi numele în patrimoniul sportiv şi identitar al României.

Totodată, preşedintele conferă Ordinul Meritul Sportiv Clasa I Clubului Sportiv Municipal Oneşti, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 - performanţă unică a gimnasticii româneşti, în semn de înaltă apreciere pentru excelenţa şi profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generaţii de campioni, precum şi pentru influenţa exercitată asupra evoluţiei sportului la nivel mondial.

În iulie anul trecut, şeful statului a semnat decretul potrivit căruia 2026 a fost numit "Anul Nadia Comăneci".

Nadia Comăneci, celebrată la Palatul Parlamentului

Nadia Comăneci a fost celebrată, vineri seara, în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din Bucureşti la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, obţinută la Jocurile de la Montreal.

Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanţele realizate ca sportivă, dar şi pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de zece de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiţă de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generaţii întregi de copii să practice această disciplină sportivă.

Nume mari ale sportului mondial, foşti campioni, prieteni şi colege de echipă au venit pentru a-i fi alături celei care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol. Printre ei s-au aflat preşedintele de onoare al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, preşedintele Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, Morinari Watanabe, dar şi Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, preşedinţi de federaţii, oficialităţi şi oameni politici.

Marta Karolyi, fosta antrenoare a Nadiei Comăneci, nu a lipsit de la Gala Nadia, alături de fostele colege de echipă Teodora Ungureanu, Emilia Eberle, Dumitriţa Turner şi Marilena Vlădărău. Marta Karolyi a primit "Colanul de aur" al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, distincţia fiindu-i oferită chiar de Nadia Comăneci şi de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

"Sunt foarte emoţionată, este o zi specială. Toată viaţa am fost în căutarea perfecţiunii şi acest lucru s-a realizat în 1976, la Montreal, când Nadia a obţinut istoricul 10. Foarte puţină lume ştie e că în spatele unui asemenea rezultat este o muncă enormă. De aceea vreau să mulţumesc din suflet fetelor, gimnastelor, care au făcut eforturi extraordinare pentru a realiza acele rezultate", a declarat Marta Karolyi.