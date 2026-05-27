Nadia Comăneci, primită de Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Discuții despre „Anul Nadia Comăneci” și investiții în infrastructura sportivă

Marea gimnastă a României, Nadia Comăneci, a revenit astăzi, la Palatul Victoria, pentru o întâlnire cu prim-ministrul Ilie Bolojan, cu vicepremierul Tánczos Barna și cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

*de la stânga la dreapta: Vicepremier și ministru, Tanczos Barna, președintele COSR, Mihai Covaliu, fosta gimnastă Nadia Comăneci, premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Guvern

Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”, care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, și a „Galei Campioanelor”, din 31 mai, de la Onești. Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul Anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanțelor obținute în carieră de gimnasta noastră.

Ilie Bolojan: „Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează”

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de ce generație este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării nostre în lume!”, a afirmat premierul ilie Bolojan.

*de la stânga la dreapta: Președintele COSR, Mihai Covaliu, Nadia Comăneci, premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Guvern

*de la stânga la dreapta: Vicepremier și ministru, Tanczos Barna, președintele COSR, Mihai Covaliu, fosta gimnastă Nadia Comăneci. Sursa foto: Guvern

Guvernul României a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci.

Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar investiția totală depășește 122 de milioane de lei.

Citește și: Anul 2026 - intitulat oficial drept „Anul Nadia Comăneci”