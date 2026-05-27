Jocuri de culise pentru formarea noului guvern și soluția de care fuge toată lumea. Bogdan Chirieac: Nimeni nu vrea să o respecte!

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat, într-o intervenție la Realitatea Plus, de ce trage de timp președintele Nicușor Dan, care trebuia de mult timp să numească un premier.

Planul Eugen Tomac - premier s-a prăbușit

"Fundamental, Ilie Bolojan se crede Mesia. Este liderul mișcării #rezist în țara noastră. Probabil se bazează pe anumite lucruri, pentru că Ilie Bolojan nu este un visător, ci un om pragmatic. Și totul era pregătit în cursul zilei de ieri, ca domnul Eugen Tomac să fie numit prim-ministru, cu promisiunea că USR nu va ieși de la guvernare, dar s-a întâmplat ceva. Astăzi, de dimineață, a ieșit Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, sub pretextul unui seminar despre fake-news, avându-l alături pe domnul Eugen Tomac. În timp ce lucrurile se desfășurau acolo, domnul Dominic Fritz de la USR a anunțat că partidul domniei sale, așa-zis al domniei sale, nu va renunța la alianța cu PNL, deci nu va intra la guvernare. În acest moment, planul ca Eugen Tomac să devină premier s-a prăbușit”, a menționat Bogdan Chirieac.

Impas politic total pentru formarea noului guvern

"Mai departe, nu găsim o soluție, domnul președinte Dan a spus că cel pe care îl nominalizează va face și majoritatea, ceea ce nu e posibil. S-au pus atâtea linii roșii, încât nu e posibilă o combinație matematic, logic. Nimeni nu vrea cu AUR, PSD ar mai vrea cu oricine, dar nu cu Bolojan, care nici el nu vrea cu PSD. USR nu vrea cu PSD. UDMR nu ar mai merge nici el la o alianță PSD-UDMR-minorități și independenți din Parlament, deci nu se poate", a punctat Bogdan Chirieac.

Constituția oferă soluția

"Prin urmare, în acest moment istoric foarte greu pentru România, aflată într-o asemenea situație când pierdem miliarde de euro din PNRR, un eșec catastrofal, deoarece nu s-au adoptat măsurile în ultimii 5 ani, cred că trebuie să ne întoarcem la Constituție și legile țării. Nu reușești să faci guvern, cheamă primul partid plasat la alegerile din 2024, respectiv PSD. Grindeanu nu reușește, pică guvernul în Parlament, cheamă al doilea partid, AUR și pe George Simion. Nu reușește nici AUR să facă guvern, deci se merge la alegeri anticipate. Și de teama anticipatelor, Parlamentul votează George Simion, asta este! Asta s-a votat, asta vrem, asta se întâmplă! Deci, culmea, Constituția și legile țării oferă soluție pentru acest impas, doar că nimeni nu vrea să respecte legile și Constituția țării. Respectă clasamentul de la ultimele alegeri", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

