Cartea pe care o joacă președintele Nicușor Dan cu partidele, ”o greșeală monumentală”, spune Ludovic Orban: Are o șansă mult mai mare

„Fără niciun motiv plauzibil, PSD a provocat o criză politică și guvernamentală, care a lăsat România fără guvern în cel mai nepotrivit moment din ultima perioadă, fără să aibă o soluție prin care să stingă incendiul pe care ei l-au provocat. L-au schimbat din funcție pe Ilie Bolojan, pe care lumea, chiar dacă l-a criticat pentru anumite măsuri care au afectat viața oamenilor, vede că el chiar încearcă să facă ceva ca să rezolve problemele României. Ca să nu mai zic că nu e chiar un om cu care să poți să pui la cale șmenurile obișnuite în ograda PSD. L-au demis pe Bolojan, iar ei nu au absolut niciun fel de soluție”, a spus Ludovic Orban la B1 TV.

Ludovic Orban: „Aia a fost o greșeală monumentală a președintelui Nicușor Dan”

„Sorin Grindeanu spunea că l-a auzit pe președintele Nicușor Dan zicând că nu va face anticipate. Părea o promisiune a președintelui că nu se va ajunge la anticipate”, a ridicat problema moderatorul.

„Mi se pare declarația președintelui o greșeală monumentală. Frica de anticipate a parlamentarilor este foarte bine cunoscută. Practic, președintele are atributul constituțional de a dizolva Parlamentul dacă două guverne succesive nu sunt investite de Parlament. Deci, are o șansă mult mai mare ca la a doua propunere Parlamentul să accepte propunerea de premier și guvernul pe care îl formează premierul desemnat. De ce tu, ca președinte, să renunți la acest atribut constituțional și, practic, la această putere pe care o ai de a-ți impune voința?”, spune Ludovic Orban.

Cine câștigă din criză și cine pierde în fața electoratului

Acesta continuă: „Eu n-am înțeles o astfel de declarație, mi se pare o declarație care este chiar împotriva interesului președintelui, iar la ora actuală, dintre partidele care contează, respectiv Partidul Național Liberal, USR, PSD, AUR, singurul partid care nu-și dorește alegeri anticipate, adică dizolvarea Parlamentului, este PSD, care ar lua un scor poate și de o cifră, după această gravă criză pe care au provocat-o fără niciun fel de obiectiv”.